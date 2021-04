Disparition de Mia : l'enfant a été retrouvée en Suisse

Enlevée le 13 avril dernier, la petite Mia a été retrouvée dimanche 18 avril au matin dans la commune de Sainte-Croix (Suisse), en compagnie de sa mère, Lola Montemaggi. Celle-ci a été immédiatement placée en garde à vue. La mère et la ville ont été découvertes dans un squat. Selon le procureur de la République de Nancy (Meurthe-et-Moselle), Mia et sa maman auraient rejoint la Suisse en taxi. Dans ce pays, elles auraient passé plusieurs nuits chez des amies, principalement autour du lac Léman.

L'enfant est en bonne santé

Bruno Demange, journaliste à France Télévisions, est en direct du tribunal de Nancy pour donner les derniers détails de l'enquête : "Mia va bien, comme nous l'a expliqué le procureur de la République. Elle se trouve toujours en Suisse. La Protection Judiciaire de la Jeunesse a lancé les procédures pour récupérer l'enfant et la transmettre auprès de sa grand-mère qui l'attend avec impatience. Quant à la maman, un mandat d'arrêt a été émis afin qu'elle puisse être rapatriée en France le plus vite possible."