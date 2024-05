Disparition de Marie-Thérèse Bonfanti : la prescription de l'affaire réexaminée fin mai devant la justice à Lyon

La question de la prescription de l'affaire de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti en mai 1986 va être examinée lors d'une nouvelle audience le 24 mai devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, rapporte mardi 6 mai France Bleu Isère.

Le 24 mai prochain, à 11 heures, l'audience devant la chambre de l'Instruction de la cour d'appel de Lyon s'ouvrira et les magistrats devront se prononcer sur la prescription ou non des faits reprochés à Yves Chatain.

L'homme de 57 ans, qui avait avoué en 2022 le meurtre d'une jeune femme, Marie-Thérèse Bonfanti remontant à 1986, avait été libéré le 7 décembre après un arrêt de la Cour de cassation allant dans le sens de la prescription.

Marie-Thérèse Bonfanti, âgée de 25 ans et mère de deux enfants, avait disparu le 22 mai 1986 alors qu'elle distribuait des journaux à Pontcharra, en Isère. Un voisin avait été soupçonné puis relâché et l'enquête s'était soldée par un non-lieu en novembre 1987. Mais le dossier de cette emblématique affaire classée (cold case) avait rebondi en mai 2022 avec l'interpellation de ce voisin, suivie de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire. Il avait fini par reconnaître avoir tué Mme Bonfanti et dit où trouver la dépouille de la victime.