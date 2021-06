Disparition de Lucas Tronche : le téléphone qui a été retrouvé est bien celui de l'adolescent

Le téléphone portable retrouvé le 25 juin au même endroit que des ossements à Bagnols-sur-Cèze (Gard) est bien celui de Lucas Tronche, révèle lundi 28 juin France Bleu Gard Lozère. L'adolescent de 15 ans a disparu le 18 mars 2015 en allant à un cours de natation.

Jeudi 24 juin, des pompiers descendant en rappel une falaise de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, fréquentée par l'adolescent et son père, ont repéré des ossements ainsi que les débris d'un sac à dos dans "une zone quasiment impossible d'accès", impossible à voir depuis le haut de la falaise, a expliqué le procureur de la République de Nîmes vendredi 25 juin.

Un blouson et une montre quasiment authentifiés comme étant ceux de Lucas

Les recherches se sont alors concentrées sur un axe vertical, allant du milieu au pied de la falaise. Le lendemain des premières découvertes, de "nouveaux ossements" et de "nouveaux objets" ont été trouvés, à savoir des débris de montre et des chaussures. Le procureur Eric Maurel a précisé vendredi 25 juin qu'il était "quasiment certain" que le blouson et la montre appartenaient à l'adolescent et qu'il était "de plus en plus probable" que le sac aussi. Les chaussures, en revanche, n'avaient pas pu être authentifiées par la mère.

En attendant les résultats d'analyse des ossements, le procureur a alors estimé que les investigations s'orientaient "de plus en plus" vers l'identification de Lucas Tronche. En revanche, pour l'instant, rien ne permet de privilégier une thèse ou une autre concernant les circonstances de sa mort.