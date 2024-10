Obsèques de Lina : l'hommage déchirant de la mère de l'adolescente

Les obsèques de Lina ont été célébrées à Plaine, dans le Bas-Rhin, vendredi 25 octobre. Une cérémonie retransmise sur le parvis de l'église de la petite commune, où ont résonné les mots de la mère de l'adolescente.

À Plaine, dans le Bas-Rhin, la mère de Lina est apparue en pleurs, entourée de ses proches. La famille endeuillée est venue rendre hommage à l'adolescente ce vendredi 25 octobre. Des obsèques intégralement retransmises aux abords de l'église, où une foule s'est rassemblée.

"Vole, mon cœur"

La mère de Lina, dont le corps a été retrouvé après un an de recherches, a livré un message bouleversant à sa fille : "C'est dans le déchirement le plus absolu que je veux te laisser filer. Vole, mon cœur", a-t-on pu entendre sur le parvis. Les proches de la jeune fille se sont exprimés tour à tour pendant une heure de cérémonie. "Quand j'ai vu son cercueil, je me suis dit 'c’est un cauchemar, je vais me réveiller'", a confié une amie de Lina.

Plus d'une centaine d'habitants sont venus témoigner leur soutien à la famille.

