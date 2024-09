Disparition de Lina : traces d'ADN, profil du suspect, recherches... Où en est l'enquête, un an après ?

Près d'un an après la disparition de Lina, le procureur de la République par intérim de Strasbourg, Alexandre Chevrier, a livré quelques précisions, jeudi 19 septembre, sur l'avancée de l'enquête. Il a notamment annoncé que l'ADN de l'adolescente de 15 ans, qui a disparu le 23 septembre 2023 sur une route départementale de la vallée de la Bruche (Bas-Rhin), avait été retrouvée, notamment sur des cordes, dans la voiture volée, conduite par le principal suspect, Samuel Gonin. Un élément qui "tend à démontrer qu'à un moment ou à un autre, Lina a été ligotée", selon le magistrat. Il a aussi précisé que tout tend "à démontrer l'implication de Samuel Gonin", qui s'est suicidé le 10 juillet à Besançon (Doubs). Voici ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse très attendue.

L'ADN de Lina a été retrouvé sur des cordes

L'ADN de l'adolescente a été retrouvé sur des cordes dans le coffre de la Ford Puma volée et conduite par Samuel Gonin, le principal suspect, qui s'est suicidé depuis. Ce qui "tend à démontrer qu'à un moment ou à un autre, Lina a été ligotée", selon le procureur de la République par intérim de Strasbourg, Alexandre Chevrier. Le magistrat a aussi expliqué que de l'ADN de contact de Lina avait été retrouvé sur la ceinture du véhicule et à plusieurs endroits.

Plusieurs éléments appartenant à l'adolescente Lina ont aussi été retrouvés dans le véhicule, dont la coque de son téléphone portable (toujours introuvable) et un miroir. En revanche, aucune trace de sang n'a été détectée dans le véhicule, qui a été saisi à Narbonne à la suite d'un refus d'obtempérer de Samuel Gonin, en janvier. Plusieurs couteaux de cuisine ont aussi été retrouvés dans la voiture.

Tout tend "à démontrer l'implication de Samuel Gonin", le principal suspect

Le procureur a longuement évoqué le principal suspect : Samuel Gonin, 43 ans, qui a mis fin à ses jours le 10 juillet à Besançon (Doubs). Après avoir mentionné l'ADN de Lina retrouvé dans la voiture ainsi que certaines de ses affaires, Alexandre Chevrier a affirmé que "tous ces éléments tendent à démontrer l'implication de Samuel Gonin dans la disparition Lina".

Le magistrat a assuré le suspect était assurément le conducteur de la Ford Puma, volée en août 2023 à Fribourg en Allemagne. Le véhicule a été géolocalisé aux abords de Plaine, là où Lina a disparu le 23 septembre 2023. En revanche, le procureur s'interroge sur la présence de Samuel Gonin dans cette zone reculée du Bas-Rhin. "Cette question demeure sans réponse, a-t-il dit, soulignant qu'"ill n'y a aucune trace d'un quelconque lien avec Lina, son entourage ou des habitants du secteur". Au moment de sa mort, le suspect n'était pas au courant que la Ford Puma avait été saisie par les enquêteurs, a aussi précisé le magistrat, assurant que le suicide de Samuel Gonin "ne fait aucun doute".

Le procureur a aussi dit que le quadragénaire était poursuivi pour deux vols avec violence commis en août 2023 à Besançon. Il a évoqué un homme, père de deux enfants, qui menait une vie d'errance et consommait une forte quantité de stupéfiants. Le procureur a précisé que le suspect tout fait pour se rendre "indétectable". Après la disparition de Lina, Samuel Gonin n'utilisait plus de ligne téléphonique et avait désactivé le GPS de la Ford Puma.

Les recherches se poursuivent

"Des moyens conséquents demeurent mobilisés" pour retrouver Lina, dont le corps n'a pas été localisé à ce jour, a assuré le procureur. Le magistrat a reconnu qu'un "certain nombre de questions sont susceptibles de rester sans réponse du fait du décès de Samuel Gonin". D'autres recherches sont planifiées pour retrouver l'adolescente, mais le procureur n'a pas donné plus de précisions. Interrogé sur la possibilité de retrouver l'adolescente, il s'est montré assez pessimiste. "En théorie, tout est possible, mais elle n'a pas donné signe de vie depuis un an."