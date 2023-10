Disparition de Lina : une enquête criminelle ouverte pour "enlèvement ou séquestration", deux juges d'instruction saisis

L'adolescente a disparu depuis plus d'une semaine entre deux communes du Bas-Rhin, alors qu'elle devait prendre un train.

L'enquête sur la disparition de Lina, entre deux communes du Bas-Rhin, se poursuit et change de nature. Dimanche 1er octobre, les procureurs de la République de Saverne et de Strasbourg (Bas-Rhin) ont annoncé l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'"enlèvement ou séquestration de plus de sept jours", plus d'une semaine après la disparition de l'adolescente. Deux juges d'instruction ont été cosaisis de la procédure pour des "faits criminels".

Le matin du 23 septembre, la lycéenne est partie seule et à pied de son domicile de Plaine (Bas-Rhin) vers la gare SNCF de Saint-Blaise-la-Roche. Elle devait y prendre un TER pour rejoindre son petit ami, à Strasbourg. Des battues de la gendarmerie ont été menées, avec l'appui de bénévoles, le long de la route départementale 350 qui relie les deux localités, sans succès.

Les forces de l'ordre ont passé au peigne fin plusieurs endroits de la zone potentielle de disparition de Lina, comme une maison située à Diespach (Bas-Rhin), à quatre kilomètres du domicile de l'adolescente. Selon une source proche de l'enquête à France Télévisions, les fouilles dans cette maison n'ont rien donné de probant. Les gendarmes ne disposent pas non plus d’éléments à charge contre le propriétaire et il n'y a pas de garde à vue prévue pour l’instant, a détaillé cette source dimanche après-midi.