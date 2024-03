Disparition de Lina en Alsace : trois personnes placées en garde à vue

Les enquêteurs se penchent sur des incohérences d'emploi du temps de ce couple et d'un homme.

Trois personnes ont été placées en garde à vue dans la matinée du mardi 26 mars, dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina, a appris franceinfo de source proche de l'enquête. Il s'agit d'un couple et d'un homme, interpellé chez lui. Il s'agit de vérifications liées à des incohérences d'emploi du temps. Cette opération est qualifiée de "fermeture de porte" dans l'enquête, selon cette source, qui se montre prudente quant à leur implication à ce stade.

Des témoins, dont l'ancien maire du village, ont vu Lina marcher sur une petite route en direction de la gare entre 11h15 et 11h30. Le téléphone de l'adolescente a cessé d'émettre à 11h22 et n'a pas été retrouvé. Elle venait d'envoyer une courte vidéo à son petit ami, alors qu'elle marchait sur la route où elle s'est ensuite volatilisée. L'étang du col de Steige (à 5 kilomètres du lieu de la disparition) a été dragué lundi par six à sept gendarmes, a appris France Bleu Alsace auprès du maire de la commune de Ranrupt, sur laquelle se situe l'étang. Des voisins, rencontrés par un journaliste de France Bleu Alsace, témoignent que les gendarmes sont à nouveau sur place mardi pour fouiller un puits.

Une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration de plus de sept jours. Dans cette affaire, aucun suspect n'avait encore été placé en garde à vue. Lina, 15 ans, a disparu sur le chemin entre la gare de Saint-Blaise-la-Roche et son village de Plaine (Bas-Rhin), le 23 septembre dernier. En fin de matinée, Lina devait prendre un train afin de rejoindre son petit ami à Strasbourg. Ne la voyant pas arriver, il a alerté la mère de la jeune fille. Malgré d'importantes battues les jours suivants, aucune trace de la jeune fille n'a été retrouvée.