RECIT FRANCEINFO. "On est allés de surprise en surprise" : un an après la disparition de Maëlys, retour sur une "enquête hors norme"

"On est allés de surprise en surprise. On a découvert un personnage particulier, en se disant 'c'est du lourd, ce n'est pas une disparition classique'", résume Jean Pertué à franceinfo. Le commandant a dirigé les recherches les dix premiers jours. Puis il a suivi l'affaire dans la presse, presque comme tout le monde.

La suite lui donnera raison. Un invité de dernière minute au mariage est mis en examen le 3 septembre 2017 pour l'enlèvement de Maëlys, et trois mois plus tard pour son meurtre. Ce trentenaire avoue, le 14 février 2018, avoir tué "involontairement" Maëlys. Il fournit les indications qui permettent de trouver le corps de la fillette. Cet homme, c'est Nordahl Lelandais. Son nom est désormais bien connu. Son visage aussi, des photos de lui reviennent régulièrement sur les écrans, à chaque révélation de cette "enquête hors norme".

Joachim de Araujo vient de contacter la gendarmerie. Depuis une heure, il cherche Maëlys , sa fille de 8 ans et demi. Elle s'est volatilisée pendant une fête de mariage , à laquelle Joachim et sa famille, originaires du Jura, sont invités. La soirée a lieu dans la salle polyvalente de Pont-de-Beauvoisin, commune de 3 500 habitants, dont la particularité est d'être limitrophe d'un village homonyme, Le Pont-de-Beauvoisin, situé lui en Savoie. A 3h57, les gendarmes sont mobilisés et se rendent sur place dans la foulée. Jean Pertué est informé quelques minutes plus tard. "J'ai eu une sorte de pressentiment, un sixième sens. Je me suis mis en éveil en me disant que la situation n'était pas claire. Comment peut-on perdre quelqu'un dans un mariage ? D'autant plus que les gens ne venaient pas de la région. Ça m'a semblé curieux."

Il est 1 heure du matin. Jean Pertué, commandant de la compagnie de gendarmerie de La Tour-du-Pin (Isère), quitte le décor néo-gothique du château de Pupetières. Une grande fête baroque y était organisée, samedi 26 août 2017, dans le cadre d'un festival de musique classique. Qui dit grande fête, dit important dispositif de sécurité. De permanence, Jean Pertué est chargé de l'assurer. Sa mission nocturne effectuée, il rentre se reposer. Trois heures et demie de sommeil. Et puis, à 4 heures, un appel.

La rapidité de l'enquête, sa fluidité ainsi que les moyens techniques et humains engagés sont exceptionnels. Les enquêteurs sont une quinzaine sur place dès le dimanche en fin de journée, et une vingtaine au cours de la semaine qui suit. Pendant cette période, plus de 50 perquisitions sont menées. Près de 300 personnes sont auditionnées. Trois seulement restent dans le viseur des enquêteurs. Il faut travailler sur leur personnalité, leur domicile et leur voiture. Nordahl Lelandais, qui fait partie des personnes auditionnées dès le dimanche, est celui qui retient l'attention. Il est placé en garde à vue le 31 août.

Il faut aussi vérifier les endroits désignés par la population ou les médiums . Ces recherches intenses durent jusqu'à la battue "citoyenne" du 2 septembre . "J'ai passé une semaine non-stop à Pont-de-Beauvoisin dans un état de concentration extrême et de tension", décrit Jean Pertué. Puis les recherches s'amoindrissent. "On n'avait plus de piste crédible, on était donc persuadés que c'était l'enquête judiciaire qui nous donnerait les clés."

Le lendemain, les recherches reprennent. Dans l'eau . Sous terre. Brigade nautique d'Aix-les-Bains, brigade fluviale de Strasbourg, spéléologues du peloton de gendarmerie de haute montagne, escadron de gendarmerie mobile du Val-de-Marne et même GIGN... De nombreuses unités de gendarmerie sont mobilisées, au profit de la section de recherches (SR) de Grenoble. "On quadrille. On se met à la place d'un individu qui aurait pu emmener Maëlys en voiture", explique Jean Pertué, qui avait pris son poste seulement trois semaines auparavant.

On a utilisé notre hélicoptère pour aller au domicile des parents de Maëlys. Pour les chiens il fallait un "objet principal" avec l'odeur de la fillette. On a récupéré un de ses vêtements... Ou était-ce peut-être son oreiller ?

Dès le début, je sens une vraie responsabilité en tant que gendarme et vis-à-vis des parents. Je suis papa d'un petit garçon, je me projette. Il faut mettre les bouchées doubles pour retrouver" cette petite fille, analyse a posteriori Jean Pertué. La photo de l'appel à témoins placardé en Isère reste gravée dans sa mémoire. "Le visage de la petite Maëlys était bien particulier : elle avait l'air pleine de vie, maligne."

Une dizaine de jours plus tard, Bernard Méraud reçoit l'appel d'un autre avocat, un ténor du barreau lyonnais : Alain Jakubowicz. "Il me dit : 'J'ai été sollicité pour prendre en charge le dossier. Je vais réfléchir'." Quelque temps après, le pénaliste accepte. Sollicité, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Bernard Méraud, lui, redevient un simple citoyen face à l'affaire. "Je n'ai plus les mêmes lunettes. Et un an après, je suis obligé d'avoir un autre regard, concède-t-il. Entre le Lelandais que j’ai vu la première fois et le Lelandais d’aujourd’hui, il y a un grand écart. Il a un peu trompé tout le monde."

"Au moment où la pression est forte, Nordahl Lelandais demande aux enquêteurs de pouvoir s'entretenir avec moi. Ce n'est pas prévu juridiquement, mais ils finissent par accepter. J'avais l'impression qu'il avait des choses à me dire, expose Bernard Méraud, qui croit alors à un rebondissement. Mais très bêtement, il me dit : 'Je suis allé chercher des produits stupéfiants dans la soirée, est-ce qu'il faut que je le dise aux flics ?' Cela n'avait pas d'importance dans une telle affaire…" L'avocat est encore interloqué. Que signifie cette phrase ? Qu'il est perdu ? Stressé ? Ou cherche-t-il à manipuler les enquêteurs ? Car cette remarque peut tout aussi bien constituer une stratégie de défense. Le suspect révèle soudain qu'il n'a caché qu'une seule chose : le trafic de stupéfiants. Rien d'autre, et surtout pas un meurtre.

De son premier contact avec Nordahl Lelandais, l'avocat ne garde pas d'impression particulière : "C'était un individu lambda." Le jeune homme de 34 ans s'attache à répondre précisément aux questions et apporte des éléments concrets. Il explique notamment avoir nettoyé sa voiture le lendemain du mariage parce qu'il devait la vendre quelques jours plus tard. Une seule chose interpelle l'avocat.

C'est dans une petite zone commerciale, le long de la route d'Argent à Morestel, aux confins de l'Isère, que Bernard Méraud a installé son bureau. Il s'y trouve ce jeudi 31 août. En début de matinée, l'avocat reçoit l'appel d'une consœur. On lui demande d'assister une personne en garde à vue dans le cadre de la disparition de Maëlys. "Elle se sentait en difficulté et m'a demandé si je pouvais prendre en charge le dossier. J'ai accepté", raconte Bernard Méraud. "Pour moi, il s'agissait d'une garde à vue tout à fait basique et banale, ajoute-t-il en appuyant sur ce dernier mot. On n'avait pas, à ce stade, d'élément déterminant indiquant que cet homme pouvait être formellement et juridiquement mis en cause dans la disparition de l'enfant."

Les parents de Maëlys (au centre), entourés de leurs avocats, Camille Chatelain (à gauche) et Fabien Rajon, le 28 septembre 2017 lors de leur conférence de presse à Villeurbanne (Rhône). (JEFF PACHOUD / AFP)

"On se sent pris en otage par Nordahl Lelandais"

Fabien Rajon a des mots plus durs pour qualifier l'attitude de Nordahl Lelandais. Maire de La Tour-du-Pin, mais surtout avocat, il accepte de défendre les parents de Maëlys, Jennifer Cleyet-Marrel et Joachim de Araujo. "Le lundi de la rentrée, le 4 septembre je crois, j'avais une audience à Béziers. Je reçois un appel téléphonique de la maman. On échange rapidement. On convient que j'assure mon audience et qu'ensuite on se voit." Ses clients lui font part de leurs suspicions à l'égard de Nordahl Lelandais. La lecture du dossier confirme leur hypothèse. "C'est ce qui fait qu'on se sent pris en otage. Nordahl Lelandais est confondu par de multiples éléments, mais il refuse de dire quoi que ce soit."

C'est la double peine pour les parents. En premier lieu, vous êtes victimes de l'enlèvement de votre enfant, et, en second lieu, on va vous tenir en haleine pendant six mois sans dire où est l'enfant. Fabien Rajon, avocat des parents de Maëlys

à franceinfo

Dans l'espoir de libérer cette parole, Fabien Rajon organise une conférence de presse avec les parents de Maëlys, le 28 septembre 2017. C'est leur première prise de parole publique. "Nous lui demandons de dire tout ce qui s'est passé cette nuit-là et de coopérer avec la justice. Notre seul souhait est de retrouver notre fille", implore Jennifer Cleyet-Marrel, des sanglots dans la voix. "Il était important de nous adresser directement à Nordahl Lelandais car la situation était intenable, explique son avocat près d'un an plus tard. Notre enjeu, c'était de savoir où était Maëlys, ou son corps, si elle était retenue, séquestrée…" Mais Nordahl Lelandais continue de se murer dans le silence. Voir la vidéo Et puis, à l'automne, l'avocat donne rendez-vous aux parents de Maëlys, dans son cabinet du chic 6e arrondissement de Lyon. Objectif de cette rencontre : visionner un extrait de vidéosurveillance. Fabien Rajon ne se souvient plus de la date exacte de ce rendez-vous. Jennifer Cleyet-Marrel et Joachim de Araujo découvrent les images capturées la nuit du mariage, à 2h47, par les caméras du Pont-de-Beauvoisin, en Savoie.

On distingue le véhicule de Nordahl Lelandais, sans doute possible, et, sur le siège passager, cette petite silhouette avec une robe blanche et une bretelle. Elle correspond point par point à celle de Maëlys. Mes clients la reconnaissent formellement. Fabien Rajon, avocat des parents de Maëlys

à franceinfo