Procès de Nordahl Lelandais : "La vérité, je ne l'attends plus trop", confie la sœur de Maëlys

Elle aura été une des figures centrales de ce procès. La sœur de la petite Maëlys a accepté de parler à franceinfo avant le verdict pour Nordahl Lelandais, attendu ce vendredi 18 février.

Colleen s’était dressée, au sixième jour de procès face à Nordahl Lelandais. Du haut de ses 17 ans, elle l’avait interpellé d’une voix forte, déterminée: "Dites la vérité ! On n'en peut plus de vos mensonges". Mais face à elle, l’accusé était resté de marbre. Un moment difficile mais essentiel : "Je voulais décharger ma haine et toute la tristesse que j'avais en moi. Ça a été très important pour moi et je voulais le faire pour ma sœur et pour sa mémoire. Je pense qu'elle le méritait. Elle a sacrifié sa vie pour arrêter ce dangereux criminel.", confie Colleen.

Après trois semaines d’audience, devant la cour d’Assises de l’Isère à Grenobe. L’enjeu n’est pas la culpabilité, puisque Nordahl Lelandais a reconnu les faits, mais plutôt celle de la dangerosité de l’accusé et sa capacité à s'améliorer. Sur cette question, l’avocat général a laissé peu de place au doute : Nordahl Lelandais est "un danger social absolu, un psychopathe qui ne changera pas", selon Jacques Dallest.

"J'avais l'espoir qu'il dise la vérité"

Pourtant malgré les mots de Colleen, malgré les questions des avocats, malgré les aveux, plus tard contredits, de Nordahl Lelandais, la famille de Maëlys sort de ce procès avec l’impression de ne pas savoir ce qui est vraiment arrivé ce soir-là. "La vérité, je ne l'attends plus trop. Je suis un peu démunie. J'avais l'espoir qu'il dise la vérité. Il ne l'a pas dit, ça m'a un peu attristée. Je trouve ça dommage parce qu'il aurait pu se libérer et être digne.", regrette-t-elle.

Colleen et sa famille attendent maintenant de connaître le verdict, à la hauteur de la souffrance de sa famille.