Obsèques : les adieux du caporal Noyer

C'est main dans la main que les parents et le frère d'Arthur Noyer affrontent ce moment douloureux. Pas à pas, ils accompagnent le cercueil, passant par une haie d'honneur formée par les camarades du jeune caporal. Arthur Noyer a enfin une sépulture sur laquelle ses proches vont pouvoir se recueillir. "On ne vit pas, on fait face", témoigne la voix tremblante, Monique Malté, la grand-mère du jeune homme. Pour soutenir la famille, les parents de la petite Maëlys, elle aussi victime de Nordahl Lelandais, ont fait le déplacement à Bourges, dans le Cher. Plus de 1 000 personnes ont assisté à la cérémonie et de nombreux anonymes ont répondu à l'appel des proches d'Arthur Noyer : porter du vert, sa couleur fétiche.

Rappel des faits

Arthur Noyer disparaît en avril 2017 après avoir passé la soirée avec des amis dans une discothèque. Ses ossements seront retrouvés cinq mois plus tard. Mis en examen pour assassinat dans cette affaire, Nordahl Lelandais passera aux aveux après plus d'un an de silence. Sa famille va se battre pour connaître les circonstances exactes de la mort d'Arthur Noyer.

Le JT

Les autres sujets du JT