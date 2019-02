Nordahl Lelandais : les gendarmes ciblent 40 disparitions

Nordahl Lelandais est-il un tueur en série ? Une cellule de la gendarmerie qui enquête sur le meurtrier présumé de la petite Maëlys et d’Arthur Noyer, a sélectionné une quarantaine de dossiers de disparition et d’homicides non élucidés. Hugo Puffeney fait le point depuis la direction générale de la gendarmerie nationale, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). "Cela signifie que ces cas d’homicides ou de disparitions inquiétantes ont ce soir toute l’attention des enquêteurs. Ces dossiers vont être rouverts dans l’espoir de trouver enfin quelques réponses pour les familles de victime."

Les gendarmes ont évalué près de 900 dossiers

"Cependant, cela ne veut pas dire que Nordahl Lelandais est formellement impliqué dans ces dossiers, dont la liste n’a d’ailleurs pas été divulguée, nuance le journaliste. Les gendarmes ont regardé, d’un côté le parcours de vie de Nordahl Lelandais et de l’autre, ils ont évalué près de 900 dossiers, parfois des dossiers très vieux. Ils ont regardé leur lieux, leur date, le profil des victimes et parmi la quarantaine de dossiers qui a été sélectionnée, la plupart sont en fait assez contemporains. Ils remontent jusqu’à 2011 et moins d’une dizaine concerne des victimes mineures."

