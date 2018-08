Les obsèques d'Arthur Noyer, tué par Nordahl Lelandais, auront lieu le vendredi 7 septembre à Bourges

La cérémonie sera ouverte à tous. "Les gens qui désirent rendre hommage à Arthur peuvent venir", déclare Cécile Noyer, la mère d'Arthur, à France Bleu Berry.

Les obsèques du caporal Arthur Noyer auront lieu le vendredi 7 septembre 2018 à Bourges (Cher), a appris mardi 21 août France Bleu Berry auprès de la famille. Après de longs mois d'enquête, la justice a délivré à la famille une autorisation d'inhumation fin juillet. La cérémonie sera ouverte à tous. "Les gens qui désirent rendre hommage à Arthur peuvent venir", déclare Cécile Noyer, la maman d'Arthur, à France Bleu.

Arthur ne nous appartient pas, il avait plein d'amis, il était apprécié de plein de personnes, on ne peut pas les exclure de cette cérémonie.Cécile Noyer, la mère d'Arthurà franceinfo

L'enquête autour de la mort du jeune caporal, assassiné par Nordahl Lelandais, se poursuit, mais la famille ne souhaite pas commenter la procédure judiciaire toujours en cours. "On reste vigilants sur l'enquête mais là on prépare les obsèques, on est dans un moment de recueillement, chaque chose en son temps", commente la maman.

Nordahl Lelandais a avoué le 29 mars avoir tué Arthur Noyer, caporal au 13e Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA) de Chambéry (Savoie). Il avait disparu en avril 2017 à Chambéry. Lelandais a également été mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys. Le 2 juin dernier, les parents d’Arthur Noyer s’étaient rendus aux obsèques de Maëlys, à Pont-de-Beauvoisin (Isère).