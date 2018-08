La mère de Maëlys appelle à une marche blanche, un an après le meurtre de sa fille

La petite fille a été enlevée et tuée dans la nuit du 26 au 27 août 2017 lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) par Nordahl Lelandais.

Un an après l'enlèvement de Maëlys de Araujo lors d'une soirée à Pont-de-Beauvoisin (Isère), la mère de la petite fille de 9 ans organise une marche blanche, indique sa page Facebook, vendredi 17 août. La marche aura lieu dans cette commune de l'Isère le 27 août et est ouverte à tous, note Le Parisien. La marche doit commencer à 15 heures et les participants devront s'inscrire sur la route. La mère de la petite fille, dont le corps a été retrouvée le 14 février après les aveux de Nordahl Lelandais, précise que les participants peuvent apporter des ballons pour un lâcher spécial.

Le 14 février, Nordahl Lelandais, confondu par une trace de sang de Maëlys découverte sous un tapis de sa voiture, a avoué un meurtre "involontaire" et conduit les enquêteurs jusqu'aux restes de la fillette, en montagne, près du village de Saint-Franc (Savoie). Deux jours plus tard, il est hospitalisé en soins psychiatriques. Trois mois après la découverte du corps et à l'issue d'expertises légales, les obsèques de Maëlys ont été célébrées le 2 juin à La Tour-du-Pin (Isère).