L'avocat des parents d'Arthur Noyer salue "une avancée" après l'audition de Nordahl Lelandais

Bernard Boulloud, l'avocat des parents d'Arthur Noyer, a pu participer à l'audition de Nordahl Lelandais, vendredi matin, par les juges à Chambéry (Isère).

L'audition à Chambéry (Isère) de Nordahl Lelandais est terminée, rapporte vendredi 9 novembre à midi l'envoyée spéciale de France Bleu Pays de Savoie sur place. Nordahl Lelandais était entendu, vendredi matin, par les juges d'instruction en charge de l'enquête sur la mort du caporal Arthur Noyer. Une audition à laquelle Bernard Boulloud, l'avocat des parents d'Arthur Noyer, a pu participer. À la sortie, il a affirmé au micro de France Bleu que c'était "une avancée" d'avoir pu participer à cette audition.

Nordahl Lelandais va être reconduit dans sa cellule de Saint-Quentin Fallavier (Isère). Il s'agissait de la troisième audition de Nordahl Lelandais dans l'enquête sur la mort du caporal Arthur Noyer.

Nordahl Lelandais est mis en examen pour l'"assassinat" d'Arthur Noyer disparu en avril 2017 à Chambéry. A la fin du mois de mars dernier, il a reconnu avoir "porté des coups" au jeune chasseur alpin de 23 ans lors d'une bagarre qui a mal tourné et entraîné la chute fatale du caporal du 13e BCA. Nordahl Lelandais est également mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys en août 2017 à Pont-de-Beauvoisin en Isère et pour "agression sexuelle" sur une petite cousine de six ans.