DIRECT. Procès de Nordahl Lelandais : "Je n'ai jamais ressenti de danger", témoigne une ancienne liaison de l'accusé

#FOOT Le "Special One" rebondit en Italie. José Mourinho va entraîner de l'AS Roma à partir de l'été prochain et pour les trois prochaines saisons, annonce le club italien. Le technicien portugais, double vainqueur de la Ligue des champions avec Porto (2004) et l'Inter Milan (2010), retrouve ainsi l'Italie après avoir coaché l'Inter de 2008 à 2010.