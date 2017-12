DIRECT. Nordahl Lelandais mis en examen pour "assassinat" après l'identification du crâne du militaire disparu Arthur Noyer

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LELANDAIS

: Bonjour @LoLaa000. Le corps que vous évoquez a été retrouvé à Velet, en Haute-Saône, à plus de 250 kilomètres de l'endroit où a été retrouvé le crâne d'Arthur Noyer. Les deux affaires dans lesquelles Nordahl Lelandais est soupçonné ont eu lieu en Savoie ou dans le département voisin, l'Isère.

: Qu'en est-il du corps calciné de la joggueuse retrouvée fin octobre ?

: Voici l'intégralité de la conférence de presse du procureur de Chambéry au sujet de l'assassinat d'Arthur Noyer, pour lequel Nordahl Lelandais a été mis en examen.



: J'ai par ailleurs joint par téléphone le père d'un jeune homme disparu en 2011 dans la région de Chambéry, Jean-Christophe Morin. Selon les informations de France 2, les gendarmes effectuent des vérifications sur une éventuelle implication de Nordahl Lelandais dans cette disparition, tout comme dans une autre survenue au même endroit en 2012. "Je suis sidéré", a réagi Daniel Morin, qui apprenait la nouvelle. "S'ils rouvrent le dossier, c'est un grand pas en avant", a-t-il ajouté.





: J'ai contacté l'avocat de Nordahl Lelandais, Alain Jakubowicz, qui le représente dans l'affaire Maëlys. Il ne souhaite pas s'exprimer sur la mise en examen de son client pour l'assassinat du militaire Arthur Noyer. "En ce qui me concerne, je m'exprime devant les magistrats", a-t-il fait savoir.

: "De nouvelles recherches vont bien évidemment être effectuées" pour retrouver le reste du corps d'Arthur Noyer, après l'identification de son crâne, a expliqué le procureur. Celles-ci n'ont pas encore débuté en raison "des conditions atmosphériques".

: Je ne saurais pas vous dire si cette découverte avait fait l'objet d'une communication à l'époque. Mais le procureur a expliqué dans sa conférence de presse que, dans un premier temps, le crâne "pouvait apparaître comme ancien". L'analyse ADN effectuée n'a, elle, donné de résultats que ce lundi.

: Le crâne d'Arthur Noyer aurait été retrouvé sur la commune de Montmélian mais aucune information sur ce sujet en septembre dernier. Cet élément a-t-il été caché ?

: Le parquet a requis le placement en détention provisoire de Nordahl Lelandais. Celui-ci est de toute façon déjà détenu après sa mise en examen dans l'affaire Maëlys.

: "Nous allons regarder toutes les disparitions inquiétantes qui ont eu lieu dans la région, mais dans le cadre d'une autre enquête", explique le procureur. Selon les informations de France 2, les gendarmes s'intéressent particulièrement à deux autres disparitions survenues en 2011 et 2012.

: Nordahl Lelandais a été mis en examen pour l'assassinat du militaire Arthur Noyer, annonce le procureur.

: Le procureur évoque la découverte "des restes d'un crâne humain" par un promeneur sur un chemin de randonnée, a proximité de la commune de Montmélian (Savoie), le 7 septembre. Une analyse ADN a établi lundi qu'il s'agit du crâne d'Arthur Noyer.

: En garde à vue, Nordahl Lelandais a reconnu s'être trouvé à Chambéry dans les créneaux horaires où le militaire disparu s'y trouvait aussi. Mais il "conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés".

: Nordalh Lelandais a recherché les termes "décomposition d'un corps humain" le 25 avril, deux semaines après la disparition d'Arthur Noyer.

: "Les deux téléphones utilisés par Nordahl Lelandais avaient déclenché les mêmes relais téléphoniques que ceux d'Arthur Noyer entre 23h48 et 3h41" la nuit de la disparition. Après cette heure, les téléphones ont été éteints.

: Les premières investigations des gendarmes avaient permis d'établir, grâce à la vidéosurveillance, qu'un véhicule Audi se trouvait au même endroit qu'Arthur Noyer, mais il en existe des centaines dans le département. C'est après la disparition de Maëlys qu'un lien a pu être fait avec l'Audi de Nordahl Lelandais.

: Le procureur de Chambéry revient sur le parcours d'Arthur Noyer dans la nuit du 11 au 12 avril. "A compter de 4h du matin, le téléphone portable d'Arthur Noyer n'émettait plus". Il avait borné pour la dernière fois peu après 3h du matin, et la vitesse de déplacement du téléphone permettait d'établir qu'il se trouvait dans un véhicule.

: Le procureur de Chambéry s'exprime au sujet de Nordahl Lelandais et la disparition du militaire Arthur Noyer. Regardez la conférence de presse en direct.

: Toujours selon les informations de France 2, les enquêteurs s'intéressent également à une éventuelle participation de Nordahl Lelandais à la tuerie de Chevaline, survenue le 5 septembre 2012, quelques jours avant la disparition d'Ahmed Hamadou.

: Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou ont disparu respectivement en 2011 et 2012. Tous deux ont été vus pour la dernière fois à la sortie du festival de musique électronique Elements, au fort de Tamié, près d'Albertville (Savoie), alors qu'ils faisaient du stop. Confiées à deux gendarmeries différentes, ces deux affaires n'avaient jamais été rapprochées avant ces derniers jours.

: Mis en examen dans l'affaire Maëlys et déféré devant un juge ce matin dans l'enquête sur la disparition d'un militaire, Arthur Noyer, Nordahl Lelandais pourrait être rattrapé par deux autres affaires, a appris France 2 de source proche du dossier, mercredi 20 décembre. Les gendarmes ont rouvert les enquêtes sur deux disparitions datant de 2011 et 2012.

: Les gendarmes s'intéressent à la possible implication de Nordahl Lelandais dans deux disparitions non résolues datant de 2011 et 2012, selon les informations de France 2.