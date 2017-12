VIDEO. Affaire Maëlys : les parents de la fillette décrivent leur calvaire

Les parents de la petite Maëlys sont à bout de force. Les dernières révélations autour de Nordahl Lelandais, principal suspect dans l'affaire de la disparition de la petite fille, rendent leur attente insupportable. C'est par la voix de leur avocat qu'ils décrivent leur calvaire, vendredi 22 décembre.

Nordahl Lelandais mis en cause dans plusieurs affaires

"C'est effectivement une prise d'otage. On peut également parler de double peine. En premier lieu, on vient enlever l'enfant Maëlys. En second lieu, on vient refuser de nous dire ce qu'il est advenu de l'enfant. Mes clients ont toujours été respectueux de la présomption d'innocence. Mais au regard des éléments du dossier, naturellement, ils dénoncent cette prise d'otage et se tournent vers cet individu", explique maître Fabien Rajon, avocate des parents de Maëlys, en parlant de Nordahl Lelandais.

Déjà suspecté du meurtre de Maëlys, ce dernier a été mis en examen mercredi pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer. Dans ce dossier, les enquêteurs disposent de nombreux éléments à charge.

Le JT

Les autres sujets du JT