L'affaire Maëlys avait émue toute la France. Une petite fille enlevée lors d'une fête de mariage par Nordhal Lelandais pendant la soirée du 27 août 2017. Cinq ans après ce drame, la mère de l'enfant, Jennifer de Araujo a accepté, devant les caméras du "20 heures", de raconter ses derniers instants avec sa fille. "Elle est venue sur moi, je lui ai demandé si elle voulait goûter le dessert, elle m'a dit oui", se remémore-t-elle. "Elle est retournée jouer. Je lui ai dit d'y aller. Je lui ai fait un bisou sur la joue et c'est la dernière fois que je l'ai vue", raconte-t-elle. Après sa disparition, l'attente était insoutenable, jusqu'au jour où Nordahl Lelandais, mène la police jusqu'au corps de la fillette. "Il nous a fait attendre des mois et des mois avant qu'on la retrouve. Il l'a jeté dans la nature comme un déchet. Tout est calculé et fait exprès, pour qu'il y ait le moins de preuve possible sur elle", explique-t-elle.

L'ancien maître-chien militaire de 38 ans doit être jugé à partir du 31 janvier devant la cour d'assises de l'Isère pour le meurtre précédé de l'enlèvement et de la séquestration de l'enfant de 8 ans. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La famille de Maëlys De Araujo voit ce procès comme une "terrible épreuve" et attend que la justice prenne "toute la mesure de la dangerosité de Nordahl Lelandais", selon Fabien Rajon, qui défend notamment la mère et la soeur de la fillette.