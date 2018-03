DIRECT. Affaire Maëlys : "Tout ce qu'il a fait est inexcusable et impardonnable", déclarent les parents de la fillette à propos de Nordahl Lelandais

Ce qu'il faut savoir

C'est la première fois qu'ils prennent la parole depuis la découverte du corps de leur fille. Jennifer et Joachim de Araujo, les parents de la petite Maëlys, vont s'exprimer depuis un hôtel lyonnais, jeudi 8 mars, lors d'une conférence de presse que vous pouvez voir sur notre site franceinfo.fr.

Nordahl Lelandais a avoué. Le 14 février dernier, face aux preuves scientifiques accablantes, l’ex-militaire a reconnu avoir tué "accidentellement" la fillette. Il a conduit les juges sur les lieux où il avait abandonné le corps de l’enfant, à Attignat-Oncin (Savoie).

Depuis, l'ex-militaire reste silencieux. Nordahl Lelandais a été mis en examen au mois de novembre pour le meurtre de Maëlys. Hospitalisé, cet homme de 35 ans a affirmé aux juges que son traitement lourd le mettait dans un état qui ne lui permettait pas de répondre aux questions réclamant un peu de temps et a expliqué qu'il le ferait plus tard.

Deuxième point presse en six mois. Le 28 septembre 2017, Jennifer et Joachim étaient sortis du silence pour la première fois, exhortant Nordahl Lelandais, mis en examen pour l’enlèvement et le meurtre de leur fillette, à sortir du silence.