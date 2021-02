Affaire Maëlys : la juge d’instruction a terminé ses investigations

Le parquet a désormais un mois pour étudier le dossier et formuler des réquisitions sur les suites qu’il entend donner à la procédure, et notamment la tenue d'un procès.

La juge d’instruction a terminé ses investigations concernant l’enquête sur le meurtre de la petite Maëlys en 2017, a indiqué le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant, jeudi 18 février.

Nordahl Lelandais mis en examen

Le parquet a désormais un mois pour relire et analyser le dossier et transmettre en retour à la juge ses réquisitions sur les suites qu’il entend donner à la procédure, et notamment la tenue d'un procès. "Dans ce délai, les autres parties peuvent adresser leurs observations à la juge ou formuler des demandes d’actes", précise le procureur.

Nordahl Lelandais est mis en examen pour l’enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys, tuée fin août 2017 à l'issue d'une fête de mariage au Pont-de-Beauvoisin (Isère). Il est par ailleurs mis en examen pour agression sexuelle sur trois petites cousines, ainsi que pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, pour lequel un procès est prévu du 3 au 12 mai 2021 devant la cour d’assises de la Savoie.