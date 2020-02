Disparition de deux hommes dans le Luberon : un deuxième homme placé en garde à vue

Mardi, un premier homme, propriétaire du terrain sur lequel les deux corps ont été découverts, a été interpellé.

Un deuxième homme a été placé en garde à vue dans l'enquête sur la disparition de deux amis dans le Luberon jeudi 6 février, a appris franceinfo ce jeudi de source proche de l'enquête. On ne connait pas pour le moment l'identité de cet homme.

Un premier suspect a été interpellé mardi et placé en garde à vue. Il s'agit de l'un des deux frères propriétaires du terrain sur lequel deux corps ont été retrouvés dans le village de Revest-du-Bion (Alpes-de-Haute-Provence).

L'autopsie des deux corps est prévue ce jeudi à l'institut médico-légal de Marseille. Elle devra confirmer qu'il s'agit bien des deux amis disparus depuis le 3 décembre, comme l'a laissé entendre le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Achille Kiriakides.

Une enquête pour homicide volontaire ouverte

Ces deux hommes originaires de l'Aude sont portés disparus depuis le 3 décembre. Ils venaient voir des amis dans la région. Gabriel Ferchal et Julien Boumlil, deux amis d'enfance âgés de 25 et 26 ans, se trouvaient en voiture entre Revest-du-Bion et Pertuis, quand ils ont disparu. Leurs téléphones portables avaient borné pour la dernière fois à Rognes, à 18 kilomètres de Pertuis, où ils souhaitaient se rendre.

Une enquête pour "enlèvement, séquestration sans libération volontaire" avait été ouverte après cette disparition et confiée à un juge d'instruction. Elle a été étendue au chef "d'homicide volontaire", après la découverte des deux corps.