Disparition de Delphine Jubillar : une nouvelle demande de remise en liberté de son mari Cédric rejetée

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a rejeté, lundi 22 novembre, la demande de remise en liberté de Cédric Jubillar, a appris France télévisions auprès de son avocat. Il est écroué depuis le 18 juin et soupçonné d'avoir fait disparaître son épouse Delphine Jubillar. "C'est certainement pour les besoins de l'enquête, il est maintenu en détention", a déclaré à des journalistes l'un des avocats, Alexandre Martin.

La jeune femme, infirmière de nuit dans une clinique d'Albi et alors âgée de 33 ans, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Elle a été vue pour la dernière fois dans leur maison de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Cédric Jubillar, 34 ans, avait donné l'alerte aux gendarmes et nie tout lien avec la disparition de sa femme et mère de leurs deux enfants. A plusieurs reprises, Cédric Jubillar a demandé sa remise en liberté, qui chaque fois a été refusée par la justice. Il a été mis en examen pour meurtre le 18 juin et aussitôt placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse. Après un interrogatoire le 15 octobre dans le bureau des juges, le principal suspect de l'affaire Delphine Jubillar doit à nouveau répondre le 3 décembre aux questions des deux magistrates en charge de l'enquête.