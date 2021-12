Disparition de Delphine Jubillar : Cédric Jubillar à nouveau interrogé

Pour la première fois depuis sa mise en examen, Cédric Jubillar va être interrogé exclusivement sur la nuit de la disparition de sa femme, Delphine. "C'est un interrogatoire indispensable et nécessaire. Il a hâte d'être entendu", a souligné son avocate, Me Emmanuelle Franck. Face aux juges d'instructions, l'homme va être confronté à certains éléments troublants, comme le témoignage crucial d'une voisine proche qui dit avoir entendu des cris de peur d'une femme entre 22h50 et 23h07, le 15 décembre 2020.

Le témoignage du fils

Le téléphone de Cédric Jubillar est également au cœur de l'enquête. Pourquoi l'a-t-il mis en mode avion, ce qu'il fait très rarement, entre 22h08 et 3h45 du matin, le soir de la disparition ? Son fils de 7 ans, a été entendu pour la troisième fois le 26 novembre. Le garçon aurait été le témoin visuel d'une forte dispute durant la nuit, où il était question de séparation. La défense souligne d'absence d'éléments ADN, de scène de crime et de corps. Jusqu'à présent, Cédric Jubillar a toujours clamé son innocence.