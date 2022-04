Affaire Jubillar : le téléphone de l'infirmière au cœur d'une nouvelle expertise technique

Un élément déterminant vient bouleverser l'enquête autour de la disparition de Delphine Jubillar, samedi 16 avril. Des expertises techniques ont permis de retracer, à la minute près, les moments où le téléphone de l'infirmière s'est activé après sa disparition. Alors que plus personne ne l'a vue après 23 heures, son téléphone a borné dans un rayon de 3 km autour de son domicile, et a été déverrouillé à cinq reprises entre 00h07 et 6h52. Or, à cet instant précis, Cédric Jubillar était à son domicile en présence de trois gendarmes, venus pour les premières constatations.

Le téléphone n'a pas pu être déverrouillé à distance

"Ça veut dire dans tout ça qu'il n'est pas en possession du téléphone", indique maître Alexandre Martin, l'avocat de Cédric Jubillar, qui signale "un élément qui est de nature à le disculper". Les données ont pu être récupérées auprès de Google et Huawei, deux géants de la technologie. L'entreprise chinoise affirme que le mobile n'a pas pu être déverrouillé à distance. Les juges ont demandé une nouvelle expertise, mais la famille de Delphine Jubillar indique, par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle "n'a aucun espoir de la retrouver en vie".