Affaire Delphine Jubillar : six heures de reconstitution pour comprendre ce qu’il s’est passé

Durant six heures, mardi 13 décembre, la nuit de la disparition de Delphine Jubillar a été reconstituée à Cagnac-les-Mines. Son mari, Cédric Jubillar, a été conduit à leur domicile.

Six heures, c’est le temps qu’aura duré cette reconstitution au domicile des Jubillar, mardi 13 décembre. Une reconstitution sous haute surveillance, pour tenter de comprendre ce qui est arrivé durant la nuit du 15 au 16 décembre 2020, où l'infirmière a disparu. Son mari, Cédric, le principal suspect, n’a pas fait d’aveux, mais à la sortie, les avocats des parties civiles étaient plutôt satisfaits. "On a des éléments de l’intérieur de la maison, on a pu comprendre ce qu’il s’est passé, avec la violente dispute qui a éclaté ce soir-là", indique Me Mourad Battikh, avocat de l’oncle et la tante de Delphine Jubillar.

Peut-être la dernière étape avant un éventuel procès

Pour certains, pas de doute, un scénario se dessine. Mais toujours pas de scène de crime. Pour la défense, cette mise en situation n’a pas servi à grand-chose. "Au final, personne n’est capable de nous présenter quelque chose de cohérent", avance Me Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubillar. Cédric nie depuis le début son implication dans le meurtre de son épouse. Au bout de deux ans d’instruction, cette reconstitution pourrait cependant être une des dernières étapes avant un éventuel procès.