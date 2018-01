DIRECT. Meurtre d'Alexia Daval : Jonathann Daval a avoué avoir tué son épouse "par accident", annoncent ses avocats

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DAVAL

En moins de trois mois, Jonathann Daval est passé de veuf éploré à mari suspect, puis est passé aux aveux ce soir. Notre article retrace le film des événements.









L'avocat Randall Schwerdorffer a précisé que Jonathann Daval avait étranglé son épouse et que cela avait entraîné sa mort, "sans intention de la donner".









: "Dès le départ, tout le monde a vu que Jonathann cachait un secret plus lourd que la disparition de son épouse (...) Il a fait ce qu'il a pu pour tenir debout, pour ne pas dire cette vérité terrible qui va accabler la famille d'Alexia", poursuit l'avocat, précisant que son client est "dévasté".

: "Il l'explique parce qu'ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions (...) A un moment, il y a eu des mots de trop, qu'il n'a pas su gérer. Jonathann sera mis en examen ce soir pour une qualification juridique que je ne connais pas encore", reprend l'avocat.

: "Il a essayé d'être ce gendre parfait, il n'a pas réussi. Il y a un juste un garçon qui perd pied", poursuit Me Randall Schwerdorffer devant la presse. "Jonathann Daval le dit fermement, il n'a jamais essayé de mettre le feu au corps d'Alexia, nous n'avons pas d'explication à ce sujet."

: "Nous avons assisté Jonathann lors de sa dernière audition (...) Nous ne défendrons pas un meurtrier, un assassin. Nous défendrons un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a tué son épouse par accident", déclare l'un des avocats de Jonathann Daval.

: Le mari avoue avoir tué son épouse "par accident", annoncent ses avocats.

La conférence de presse de la procureure de la République de Besançon (Doubs), Edwige Roux-Morizot, concernant les avancées de l'enquête sur l'assassinat d'Alexia Daval, dont le mari est en garde à vue, est décalée de 20 heures à 21 heures, voire 21h30, annonceFrance 3 Bourgogne Franche-Comté.





: Les parents d'Alexia Daval, retrouvée morte en octobre dans un bois de Haute-Saône, vont être confrontés à Jonathann Daval, toujours en garde à vue et suspecté d'avoir tué sa femme, selon France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Voici la déclaration de maître Ornella Spatafora, à l'issue d'une nouvelle audition de son client, le mari d'Alexia Daval. S'il nie "toute implication dans le décès de son épouse", son avocate estime qu'il va probablement être mis en examen, à l'issue de sa garde à vue.



Comment le mari d'Alexia Daval est-il passé de cette image d'époux en larmes au statut de suspect numéro un ? Trois mois après la découverte du corps en partie calciné de sa femme, sa garde à vue a été prolongée. France 2 fait le point sur les indices qui accablent le mari de la joggeuse.





"On a été surpris par certains éléments du dossier dont on n'avait pas connaissance", regrette l'avocate de Jonathann Daval, Ornella Spatafora. Elle précise aussi : "La présentation de Jonathann Daval devant le juge d'instruction est quasi certaine."



: L'avocate de Jonathann Daval, Ornella Spatafora, dit "s'attendre" à la mise en examen de son client, "au vu des éléments".

: "Il maintient sa position, il nie les faits", déclare Ornella Spatafora, l'avocate de Jonathann Daval, actuellement en garde à vue et suspecté d'avoir tué son épouse Alexia.

: Cette conférence de presse de la procureure de la République de Besançon est "destinée à faire état des plus récents développements de l'enquête dans le dossier de l'assassinat d'Alexia Daval", précise la magistrate.

: La procureure de la République de Besançon annonce la tenue d'une conférence de presse ce soir à 20 heures, concernant les avancées de l'enquête sur l'assassinat de la joggeuse Alexia Daval, dont le mari est en garde à vue.

"Jonathann Daval n'est pas soupçonné par hasard", reconnaît son avocat, qui s'est exprimé ce matin devant la presse. Il a notamment déclaré que son client ne fournissait pas d'explications sur plusieurs points de l'enquête. Voici la vidéo de son intervention.









Si vous avez du mal à comprendre pourquoi le mari est désormais suspecté, voici dans cet article un récapitulatif de tous les éléments qui intriguent les enquêteurs et mettent à mal la version de Jonathann Daval.









: Le mari d'Alexia Daval n'apporte "pas de réponse sur le déplacement de son véhicule professionnel" alors que "les enquêteurs ont des éléments sérieux pour dire que le véhicule a bougé", explique son avocat. Ce dernier estime aussi que la question des draps retrouvés près du corps d'Alexia est "un élément majeur" du dossier.

: L'avocat de Jonathann Daval, Randall Schwerdorffer, s'exprime devant la presse. "Jonathann maintient rigoureusement sa version", à savoir qu'il n'a rien à voir avec le meurtre, assure-t-il. Mais "il y a des éléments gênants concernant la version de Jonathann Daval", reconnaît son avocat.

: "On est très clairement en difficulté."



Interrogé sur BFMTV, l'avocat du mari d'Alexia Daval reconnaît que son client passe une garde à vue difficile. Il a notamment reconnu que la découverte d'un morceau de tissu sur la scène du crime (un drap appartenant au couple, selon Le Point), pouvait être "un élément à charge".

: Une nouvelle audition du mari d'Alexia Daval, la joggeuse assassinée fin octobre en Haute-Saône, doit avoir lieu ce matin.

: La garde à vue de Jonathann Daval a été prolongée.

: Jonathann Daval a notamment été interrogé sur "deux éléments très lourds", selon son avocat. D'abord, un véhicule serait sorti du domicile du couple la nuit précédant la disparition d'Alexia. Ensuite, des traces de pneus correspondant à celles de la voiture professionnelle de Jonathann Daval auraient été retrouvées près du corps de la jeune femme. Il n'a pour l'instant fourni aucune explication.

La garde à vue du mari d'Alexia Daval s'est poursuivie cette nuit. "Son audition a été difficile. C'est très compliqué de s'expliquer, mais il maintient sa version : ils sont rentrés après une soirée chez les parents d'Alexia, ils sont restés chez eux et elle est partie faire son jogging", explique son avocat, Me Randall Schwerdorffer.

