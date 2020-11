DIRECT. Procès Daval : la famille d'Alexia attendue à la barre cet après-midi

Ce qu'il faut savoir

L'audience s'annonce cruciale. Jonathann Daval, qui a confirmé avoir tué sa femme Alexia il y a trois ans, va être confronté à ses anciens beaux-parents au deuxième jour de son procès devant les assises de la Haute-Saône, mardi 17 novembre. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia Daval, ainsi que sa sœur et son beau-frère, Stéphanie et Grégory Gay, devraient être entendus à partir de 16 heures, selon le planning de l'audience. Ils sont déterminés à lui demander "le pourquoi de cette horreur". Suivez notre direct.

Jonathann Daval confirme être le seul impliqué dans la mort de sa femme. Il souffle un "oui" dans le micro. Il est un peu plus de 11h30, lundi, quand Jonathann Daval confirme qu'il est le "seul impliqué" dans la mort de son épouse Alexia. Son procès pour "meurtre par conjoint" commence tout juste et cette première et courte réponse donne le ton. Après ses nombreux mensonges et revirements pendant l'enquête, l'accusé de 36 ans reconnaît que c'est bien lui qui a tué sa femme cette nuit du 27 au 28 octobre 2017 dans leur pavillon de Gray, avant de transporter son corps dans le bois d'Esmoulins et d'y mettre le feu. Les photos du corps supplicié d'Alexia ont été projetées en fin de journée dans la salle d'audience.

Isabelle Fouillot veut lui "poser des questions". "Je vais lui poser des questions, je vais lui demander le pourquoi, pourquoi toute cette horreur ?", a lâché Isabelle Fouillot sur les marches du tribunal judiciaire de Vesoul, à l'issue d'une première journée très éprouvante. "Quelle raison justifie une telle horreur ? Dans nos sociétés, on divorce quand ça ne va pas (...) On ne fait pas un massacre comme ça", a-t-elle estimé, très émue. Le rôle de la mère d'Alexia Daval a été "déterminant" lors de cette instruction : "A chaque fois qu'elle a rencontré [Jonathann], il s'est passé quelque chose", avait souligné son avocat, Gilles-Jean Portejoie. Elle avait ainsi arraché de nouveaux aveux et fait craquer Jonathann Daval lors d'une audition.

La matinée consacrée aux experts. Auparavant, la matinée sera consacrée à l'audition d'experts, dont celles du médecin-légiste qui a autopsié le corps d'Alexia Daval. L'occasion pour les parties civiles de continuer à déployer les thèses qu'elles distillent depuis plusieurs jours dans les médias et, depuis lundi, aux jurés : selon elles, Jonathann a cherché à empoisonner sa femme en lui administrant, sur une longue période et à son insu, des médicaments. Et selon ses proches, il l'aurait également violée après son décès, comme ils l'ont avancé lundi. Aucun de ces éléments n'a toutefois été validé par l'enquête, qui n'a retenu que des faits de meurtre sur conjoint, sans préméditation.