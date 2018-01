DIRECT. Meurtre d'Alexia Daval : après ses aveux, Jonathann Daval a passé sa première nuit en détention

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DAVAL

Sur RMC, l'avocat des parents d'Alexia Daval, Me Jean-Marc Florand, fait part de la "consternation" de ses clients lorsqu'ils ont appris les aveux de Jonathann Daval, mis en examen pour le meurtre de sa femme.

Jean-Marc Bloch, l'ancien chef de la PJ de Versailles, affirme sur franceinfo, que les enquêteurs ont bien fait "de ne pas se précipiter" dans l'enquête sur la mort d'Alexia Daval. Il salue une stratégie qui "était la bonne".

"A chaque fois qu'une femme est victime de violences sexistes ou sexuelles et ici d'un féminicide, on trouve des raisons qui justifieraient le fait que cette femme ait été victime. On fait comme si la victime elle-même était coupable d'avoir été victime."



Sur RTL, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes s'insurge contre la ligne de défense des avocats de Jonathann Daval, mis en examen pour le meurtre de sa femme. "Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions. Alexia avait une personnalité écrasante, il se sentait rabaissé, écrasé. À un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer", a expliqué hier Me Randall Schwerdorffer.



Ornella Spatafora, avocate de Jonathann Daval, le mari d'Alexia, évoque sur BFMTV ce matin "la dispute de trop", pour expliquer son geste. Son client a été mis en examen et écroué hier pour le meurtre de sa femme.

Au terme d'une longue et "difficile" garde à vue, Jonathann Daval, le mari d'Alexia Daval, retrouvée morte en octobre dans un bois de Haute-Saône, a avoué l'avoir tuée. Franceinfo revient sur les 48 heures qui ont conduit à sa mise en examen pour le meurtre de sa femme.







Les aveux de Jonathann Daval font la une du Parisien / Aujourd'hui en France ce matin. Hier, il été mis en examen et écroué pour le meurtre de sa femme.