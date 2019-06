DIRECT. Meurtre d'Alexia Daval : la reconstitution se poursuit dans le bois d'Esmoulins pour éclaircir le transport du corps de la jeune femme

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DAVAL

Jonathann Daval fait face, depuis 5 heures du matin, à la famille d'Alexia, son épouse dont il a avoué le meurtre commis en octobre 2017 à Gray-la-Ville (Haute-Saône), pour une reconstitution judiciaire décisive.



: La reconstitution dans la maison des époux Daval semble terminée. Le convoi s’ébranle en direction de la forêt d'Esmoulins.

: Un important dispositif de gendarmerie est mis en place autour du bois de Velet-Esmoulins, où va se dérouler la reconstitution du meurtre d'Alexia Daval, rapporte France 3 Franche-Comté.

: "Peut-être qu'en nous voyant il pourra parler davantage". Alors que la reconstitution du meurtre d'Alexia Daval est en cours, à Gray-la-ville (Haute-Saône), la mère de la victime, Isabelle Fouillot, s'attend à "un moment difficile".

: On va suivre durant une partie de la journée la reconstitution du meurtre d'Alexia Daval. Jonathann Daval, mis en examen pour meurtre sur conjoint, va devoir, devant les enquêteurs, refaire les gestes tragiques de cette nuit d'octobre 2017. France 3 Franche-Comté est au domicile des époux.

Jonathann Daval est arrivé peu avant 5 heures sur les lieux de la reconstitution judiciaire du meurtre de son épouse Alexia, qu'il a avoué avoir commis en octobre 2017 à Gray-la-Ville (Haute-Saône).



