Affaire Daval : la plainte de Jonathann Daval contre la famille d'Alexia classée sans suite

Jonathann Daval ne souhaite plus porter plainte pour diffamation contre son ex-belle-mère et son ex-belle-sœur, a annoncé le parquet de Vesoul.

La plainte en diffamation déposée par la défense de Jonathann Daval contre la mère et la sœur de son épouse, Alexia Daval, a été classée sans suite, a annoncé mardi 26 mars le parquet de Vesoul. Condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme, Jonathann Daval ne souhaite "plus causer de tort, avec une nouvelle plainte, à la famille Fouillot", précise le procureur Arnaud Grécourt dans un communiqué.

Le 19 février, les avocats de Jonathann Daval avaient déposé une plainte auprès du procureur de la République de Vesoul pour "diffamation publique", visant des propos tenus par Isabelle Fouillot et Stéphanie Gay, la mère et la sœur d'Alexia Daval, dans le quatrième épisode de la série télévisée intitulée Alexia notre fille, diffusée par la chaîne Canal+.

"L'hystérie" provoquée par cette plainte l'a fait changer d'avis

"Dès réception de cette plainte, une enquête était ordonnée. Il ressort de l'audition de monsieur Jonathann Daval, réalisée par les services de gendarmerie, que celui-ci n'a pas visionné le documentaire" et qu'il "ne souhaite pas déposer plainte contre Isabelle Fouillot et Stéphanie Gay", précise le procureur, qui conclut qu'"aucune poursuite pénale ne peut être exercée".

Selon l'avocat Randall Schwerdorffer, son client a changé d'avis entre le dépôt de plainte initial et le moment de son audition par les gendarmes. "Je pense que l'hystérie qu'il y a eu après ce dépôt de plainte l'a affecté et qu'il souhaite que ça s'arrête", a-t-il déclaré à l'AFP. La plainte initialement déposée contre Isabelle Fouillot et Stéphanie Gay dénonçait "une volonté de présenter au public l'affaire Daval sous un angle inexact" dans le but "de nuire" à Jonathann Daval.

Ce dernier comparaîtra par ailleurs le 10 avril devant le tribunal correctionnel de Besançon pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de sa belle-famille.