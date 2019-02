Minute de silence, maillot à son effigie, tifo... Le club de Cardiff a rendu hommage à Emiliano Sala, disparu fin janvier

"Emiliano Sala aurait été vraiment fier de nous ce soir." C'est ce qu'a assuré l'entraîneur de Cardiff, Neil Warnock, samedi 2 février, après que le club de foot gallois, qui aurait dû accueillir sous peu l'attaquant argentin transféré du FC Nantes, lui a rendu hommage, à l'occasion de son premier match à domicile depuis la disparition du joueur argentin.

Une photo du jeune footballeur ornait le programme du jour, avec, à l'intérieur, une note rappelant que sa disparition avait "profondément touché Cardiff City". Le club a également rappelé que l'équipe jouait ce soir-là pour Emiliano Sala et son pilote David Ibbotson, également disparu.

Avant le coup d'envoi, les deux capitaines ont par ailleurs déposé une gerbe de fleurs sur le rond central avant que le stade entier ne respecte une minute de silence.

Un gigantesque tifo aux couleurs de l'Argentine, et au nom de Sala, a aussi été déployé, tandis que les joueurs de Cardiff ont exhibé un maillot avec le portrait de l'ancien joueur du FC Nantes après leur premier but. Celle qui aurait dû être la future équipe du nantais a finalement vaincu Bournemouth 2-0.

Tough couple of weeks but a great result today! Faultless support! Thank you to everyone supporting us! Another clean sheet and a massive 3 points on the board! #ForSala #ForDavid #3points #football #win #cleansheet pic.twitter.com/Joc08CO3cc