Disparition d'Emiliano Sala : une pétition réclame la reprise des recherches

Lancée jeudi soir, elle a récolté quelque 29 000 signatures, vendredi matin.

La police de Guernesey a annoncé, jeudi 24 janvier, la fin des recherches actives pour retrouver Emiliano Sala et le pilote de l'avion portés disparus. Peu après, une pétition a été lancée sur le site change.org pour "réclamer la reprise des recherches". Vendredi matin, elle enregistrait quelque 29 000 signataires.

"Minime chance mais chance quand même"

"Les clubs et ses supporters demandent avec force que les recherches pour retrouver Emiliano Sala et le pilote de l'avion, continuent, pour leurs familles et pour leurs proches", a simplment écrit un Français à l'origine de l'initiative. "Minime chance mais chance quand même", a commenté un signataire. "Gardons espoirs, c’est un battant", a ajouté un autre.

"Même si nous ne mènerons plus de recherches actives, l'incident reste ouvert, et nous demanderons à tous les navires et avions dans la zone de rester à l'affût de toute trace de l'appareil", a précisé la police de Guernesey, jeudi.