DIRECT. Violences à Dijon : le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez attendu sur place

Ce qu'il faut savoir

Pour la quatrième soirée consécutive, dans une ville peu habituée à ce genre de trouble, des dizaines de personnes armées de barres de fer et d'armes de poing, dont on ne sait si elles sont factices ou non, se sont rassemblées, lundi 15 juin, dans le quartier sensible des Grésilles."Ce n’est pas la guerre, mais ce sont des événements graves, un peu inédits pour Dijon, et même ailleurs sous cette forme", a expliqué le procureur de la République de Dijon, Eric Mathais, lundi matin, sur France Bleu Bourgogne. Dans la soirée, le ministère de l'Intérieur a jugé "inadmissibles" les "violents troubles à l'ordre public et les actes d'intimidation" de ces derniers jours, promettant "une réponse ferme". Le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez se rend sur place, mardi 16 juin. Suivez l'évolution de la situation dans ce direct.

Expéditions punitives. Ces tensions font suite à des expéditions punitives menées ce week-end par des membres de la communauté tchétchène. Le premier face-à-face a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, place de la République, en plein centre-ville. "On a vu des mouvements de foule vers 23h", se rappelle un restaurateur installé sur place. Les personnes ont rapidement été dispersées par les forces de l'ordre.

Quatre interpellations. Vers 20h30, 60 gendarmes mobiles, une quarantaine de CRS et des renforts de la brigade anticriminalité (BAC), ainsi que du RAID, sont intervenus afin de mettre fin aux violences. "Une centaine d'opposants" se trouvaient alors face aux forces de l'ordre, a indiqué le préfet de Côte d'Or Bernard Schmeltz. L'intervention s'est terminée vers 22h00, ne laissant que quelques carcasses calcinées de poubelles et de véhicules dans le quartier redevenu calme. Quatre personnes ont été interpellées, selon la préfecture.

Une enquête pour tentative de meurtre. Le procureur de Dijon, Eric Mathais, avait indiqué plus tôt lundi que "six blessés" avaient été enregistrés "au total dans trois épisodes successifs (vendredi, samedi et dimanche soir)". Une enquête a été ouverte, "en particulier pour tentative de meurtre en bande organisée, dégradations, incitation à la violence", en cosaisine entre la police judiciaire et la sécurité publique, selon lui.