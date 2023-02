DIRECT. Enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz : une minute de silence sera observée à 15 heures en hommage à la professeure poignardée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SAINT_JEAN_DE_LUZ

: Bonjour @Anne, vous avez raison, le Covid-19 a eu impact fort sur la psychologie des adolescents. Si le sujet vous parait peu traité dans les médias, franceinfo en a fait un des "gros dossiers" de la dernière présidentielle. Des témoignages d'étudiants, de parents ont été recueillis, des reportages notamment à l'hôpital Necker à Paris, en Belgique ont été réalisés. Vous trouverez tous nos articles sur le sujet ici.

: À propos des enfants et adolescents qui sont devenus des cocottes minutes prêts à exploser depuis toutes les restrictions et la peur due à la pandémie de Covid, très étonnée voire furieuse que personne ne parle des difficultés récurrentes pour consulter des professionnels de santé en psychiatrie, psychologie pour ces mêmes enfants/ados en souffrance depuis 2020, soit 3ans ! Jusqu'aux professionnels de santé mentale qui ont alerté le ministère de la santé en vain pour ces difficultés sachant que la psychiatrie reste toujours le parent le plus pauvre du système de santé qui lui même ne remplit plus du tout son rôle à tous les niveaux ! Comment se fait il que l'omerta partout soit toujours de rigueur à ce sujet ?

: "Aujourd'hui c'est le temps du deuil (...) C'est le temps pour la famille de vivre ce deuil. Ce n'est pas le temps de la polémique."



Hier, Eric Ciotti a évoqué "l'ensauvagement de la société" pour qualifier la mort d'Agnès Lassalle, l'enseignante poignardée dans sa salle de classe dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz. Philippe Delorme, secrétaire général de l'Enseignement catholique, lui a répondu sur franceinfo. " C'est le temps d'accompagner les équipes. C'est le temps de permettre à la communauté éducative de reprendre le chemin de l'école (...) Je ne peux pas, je ne veux pas aujourd'hui, déjà, tirer des conclusions de cette affaire", a-t-il assuré.

: Bonjour @Virginie, le nom de l'enseignante tuée a été donné ici. Il n'y avait pas de raison de ne pas l'écrire. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans le direct dédié. Elle s'appelait Agnès Lassalle et une minute de silence sera observée, à 15 heures, dans les collèges et lycées pour honorer sa mémoire.

: Bonjour FI, on connaît tous le nom de Samuel Paty... Pourquoi on entend pas plus le nom et prénom de l'enseignante tuée dans les médias? C'est parce que ce n'est pas du terrorisme? Je me pose juste la question...

: Mais ce drame a suscité aussi l'effroi au niveau national puisque La Voix du Nord, Le Parisien ou encore L'Est Républicain reviennent sur cette mort qui a provoqué "choc" et l'"horreur au lycée".

















: La mort de l'enseignante du lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) occupe une large place des journaux régionaux du Sud-Ouest. Le Midi Libre, L'Eclair Pyrénées, La République des Pyrénées et Sud Ouest y consacrent leur une.