DIRECT. Double meurtre dans les Cévennes : le père du fugitif l'appelle à se rendre

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GARD

: Sur les réseaux sociaux, le fugitif de 29 ans ne cache pas son attrait pour les armes et s'était plaint du classement sans suite de plusieurs de ses plaintes. France 3 Occitanie fait le point sur ce que l'on sait de Valentin Marcone, le suspect du double meurtre dans une scierie.

: On rembobine le fil de la journée :



Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a ordonné des renforts "massifs" au sein des forces de sécurité dans les villes mixtes israéliennes, où vivent Juifs et Arabes. Suivez notre direct.



Quatre familles du village des Plantiers ont été évacuées de leur domicile, car elles sont "potentiellement ciblées" par l'auteur présumé du double meurtre dans une scierie. Le suspect, Valentin Marcone, demeure toujours introuvable.



En raison de la situation sanitaire en Turquie, l'instance du football européen a finalement décidé de déplacer la finale de Ligue des champions prévue le 29 mai entre Chelsea et Manchester City à Porto, à l'Estadio do Dragao.



La préfecture de Guyane a annoncé "un confinement thématique" mis en place à compter de ce vendredi pour une durée de 15 jours.

: Bonjour @Angèle Dessay Le procureur de Nîmes a expliqué que le profil Facebook du suspect "[était] en train d’être exploité". Il multipliait sur son compte les références à un jeu vidéo de guerre et les publications hostiles aux autorités : police, justice, hommes politiques. Il avait souhaité rejoindre l'armée pour devenir tireur d'élite et n'y était pas parvenu à cause de problèmes de vue. Nous n'avons pas d'autres informations pour le moment.

: Bonjour FI, je lis sur les réseaux sociaux que l’auteur des tirs dans les Cévennes serait complotiste et proche des mouvances de l’extrême-droite. Confirmez-vous cette information? D’avance merci et bonne journée.

: "Valentin, c'est papa, je t'aime, on t'aime, (...) nous sommes tous avec toi, bisous, papa."



Dans un message audio transmis via la gendarmerie, le père du meurtrier présumé des Cévennes, en fuite depuis 48 heures, l'a appelé à se rendre. "J'ai la garantie qu'il n'y aura pas feu si tu te rends maintenant, mon fils, fais-moi confiance."

: Les gendarmes sont épaulés par les unités d'élite du GIGN et du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG) et soutenus par huit hélicoptères. Des équipes cynophiles, et notamment des chiens de race Saint-Hubert, sont également sur place.

: Le dispositif déployé par les forces de l'ordre et dirigé depuis le village de Saumane, à environ cinq kilomètres des Plantiers, reste important, deux jours après le double meurtre. Près de 300 gendarmes, du Gard, de l'Hérault, des Alpes-Maritimes et de Roanne (Loire) quadrillent la forêt pour retrouver l'homme suspecté d'être l'auteur de ces meurtres.

: "Des anciens, des jeunes, entre 30 et 60 ans. Potentiellement ciblées parce que peut-être il y avait un différend que je ne connais pas."



Quatre familles des Plantiers ont été évacuées dans la matinée de leur domicile. Elles sont "potentiellement ciblées" par l'auteur du double meurtre dans une scierie, estime auprès de franceinfo le maire du village.

: Bonjour @Léon et @Eleve de CE2, merci pour votre vigilance, nous sommes en train de modifier notre article !

: Vous écrivez (https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/double-meurtre-dans-les-cevennes-ce-que-l-on-sait-de-la-traque-du-suspect_4621181.html) La zone de recherche escarpée, montagneuse et boisée, a été élargie à "un quadrilatère de 15 kilomètres sur 15 kilomètres". ce qui fait environ 15x15=225km2. Puis dans le paragraphe suivant "Tout indique que le fugitif se trouve dans le périmètre de 15 km2 défini par les gendarmes. " Merci de rectifier les chiffres !

: #Gard Peut-on faire remarquer respectueusement à l’ensemble de la profession journalistique qu’un carré de 15 km de côté fait une surface de 225 km2 et non 15 km2. Vous n’êtes pas les seuls à faire cette erreur, reprise par tous ...

: Midi ! Voici le point sur l'actualité :



Le conflit meurtrier entre Israël et le Hamas se poursuit avec des frappes israéliennes sur la bande de Gaza et des tirs de roquettes du mouvement islamiste vers l'Etat hébreu. Des émeutes ont par ailleurs éclaté dans des villes judéo-arabes en Israël, poussant le ministre de la Défense israélien à y ordonner le déploiement "massif" de forces de sécurité.



• La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour tenter de débusquer le fugitif lourdement armé qui se cache dans la forêt cévenole depuis 48 heures, après avoir abattu son patron et un de ses collègues dans la scierie où il était employé.



• Un incendie est en cours sur un site industriel classé Seveso à Bezons (Val-d'Oise), en banlieue parisienne. Aucune évacuation ou victimes n'ont été recensées dans l'immédiat.



• La France, qui prépare ses réouvertures la semaine prochaine, progresse vers le cap des 20 millions de premières injections à la mi-mai malgré la désaffection pour le vaccin d'AstraZeneca. Et cela ne risque pas de changer : ce vaccin doit en effet rester réservé aux plus de 55 ans, a jugé hier la Haute Autorité de santé.

: "L'hypothèse désormais c'est qu'il aurait pu prendre la fuite plus loin, au delà du périmètre de 15 km2 que nous fouillons depuis le départ", explique à l'AFP la porte-parole de la gendarmerie en Occitanie.

: "Susceptible d'être porteur d'une arme de poing (celle avec laquelle il aurait tué ses deux collègues de plusieurs balles dans la tête mardi matin) et d'une carabine de précision, il est considéré comme dangereux", insiste la gendarmerie, en appelant les éventuels témoins qui pourraient le croiser dans sa fuite à n'intervenir "en aucun cas" eux-mêmes mais à contacter les enquêteurs au 04.66.38.67.22.

: La gendarmerie lance un appel à témoins pour tenter d'arrêter le fugitif lourdement armé qui se cache dans la forêt cévenole depuis 48 heures. Il est suspecté d'avoir abattu son patron et un de ses collègues dans la scierie où il était employé.

: Voici le point sur l'actualité à 9 heures :



La tension ne retombe pas en Israël. Tous les vols en direction de l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv sont déroutés jusqu'à nouvel ordre, annoncent les autorités aéroportuaires israéliennes, après plusieurs jours de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza.



• La France, qui prépare ses réouvertures la semaine prochaine, progresse vers le cap des 20 millions de premières injections à la mi-mai malgré la désaffection pour le vaccin d'AstraZeneca. Et cela ne risque pas de changer : ce vaccin doit en effet rester réservé aux plus de 55 ans, a jugé hier la Haute Autorité de santé.



• Le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, a appelé l'homme de 29 ans qui a fui dans la forêt, dans les Cévennes, après avoir tué son patron et un collègue, "à revenir à la raison, à déposer les armes". Voici ce que l'on sait sur la traque qui se poursuit.



• Paris s'est fait peur, mais passe quand même. Le Paris SG s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de France en battant Montpellier 2-2, 6 tirs au but à 5, à Montpellier.