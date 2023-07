Direct Disparition du petit Emile : "aucune hypothèse n'est éludée et aucune n'est privilégiée", selon le procureur de Digne-les-Bains

L'enfant n'a plus été vu depuis plus de 24 heures. Emile, âgé de deux ans et demi, a disparu, samedi 8 juillet, du domicile de ses grands-parents dans la petite commune du Vernet, au nord-est de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence). D'importants moyens de recherche ont été mobilisés pour tenter de retrouver le petit garçon. Un point presse était organisé à 19 heures par le procureur de la République, accompagné du préfet des Alpes-de-Haute-Provence. "Nous poursuivons le dispositif" de recherche, a commenté le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, alors que l'enfant n'a pas encore été retrouvé. "Aucune hypothèse n'est éludée et aucune n'est privilégiée", selon le procureur de Digne-les-Bains. Suivez notre direct.

Deux personnes auraient vu l'enfant. "Les premiers éléments qui ressortent de deux témoignages, c'est l'enfant quittant le lieu de résidence de ses grands-parents et il est vu dans une rue descendante par deux personnes. C'est là que nous perdons ensuite sa trace", a détaillé le procureur de la République. Par ailleurs, les perquisitions menées dans le village n'ont rien donné. Des chiens des équipes cynophiles ont marqué à l'extérieur du village, mais ces éléments nécessitent encore des vérifications.

Les "48 prochaines heures seront cruciales", selon le préfet. "La gendarmerie a été appelée à 18 heures hier, d'importants moyens ont été mobilisés", a expliqué le préfet. Près de 100 personnes ont participé aux recherches samedi, et 200 dimanche. "Les recherches ont porté autour d'un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents", poursuit le préfet, selon lequel les "48 prochaines heures seront cruciales".

Une enquête ouverte par la gendarmerie. Depuis la mise en place d'un mandat de disparition, "une trentaine de militaires, dont des membres du peloton de gendarmerie de haute montagne", ont été déployés. "Plusieurs équipes cynophiles et deux hélicoptères sont également mobilisés", précise la gendarmerie, qui a ouvert une enquête.

Le terrain autour de la maison inquiète. La gendarmerie a précisé que le terrain autour de la maison des grands-parents d'Emile était "escarpé". Le maire de la commune a par ailleurs mentionné qu'il y existait dans les parages des "zones dangereuses où il aurait pu glisser".

Un appel à témoins lancé. Le parquet a lancé un appel à témoins après la disparition d'Emile. L'enfant a les yeux marron, les cheveux blonds, il mesure 90 centimètres et porte une tenue avec un haut jaune, un short blanc avec un motif vert et des chaussures de randonnée. En cas d'information, il faut contacter le 04 92 36 73 00.

Emile a disparu samedi vers 17 heures. Le petit Emile se trouvait samedi au domicile de ses grands-parents, qui hébergeaient "leur petit-fils unique pour une semaine ou 15 jours de vacances" selon le maire du Vernet, François Balique. "Ils s'apprêtaient à avoir une activité", a poursuivi l'élu. "Ils chargent la voiture pour aller à cette activité. Quand ils ont voulu prendre Émile pour l'emmener, un quart d'heure après l'avoir réveillé de sa sieste, ils ont remarqué qu'il n'était plus là", a-t-il ajouté.