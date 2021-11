DIRECT. Disparition d'une adolescente en Mayenne : la procureure de la République de Laval va faire un point sur les recherches

Ce qu'il faut savoir

Quelque 200 gendarmes tentent de retrouver une adolescente disparue la veille en Mayenne, mardi 9 novembre. La jeune femme était partie faire un jogging en forêt, vers 16 heures, à Saint-Brice, dans le sud-est du département, et n'a plus donné de nouvelles. La procureure de la République de Laval, Céline Maigne, donne une conférence de presse à 17 heures pour faire le point sur cette disparition. L’enquête a été confiée à la section de recherches d’Angers et à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Château-Gontier en Mayenne.

Aucune piste écartée. "Les premiers éléments recueillis, qui doivent désormais être exploités, ne permettent en l'état d'écarter aucune piste", a expliqué le parquet dans un communiqué. Un téléphone et des écouteurs présentant des "traces de sang" ont notamment été retrouvés. Les enquêteurs demandent à la population de ne pas circuler dans la zone des recherches afin de ne pas perturber les investigations.

Des moyens importants sur le terrain. Des gendarmes de Mayenne, mais aussi du Maine-et-Loire et de la Sarthe, sont mobilisés, ainsi qu'un escadron, un hélicoptère venu de Rennes, une équipe cynophile et encore une brigade fluviale de Nantes afin de retrouver l'adolescente.

Un entraînement interrompu. D'après les données de l'application Strava, qui suit les déplacements des sportifs grâce aux données GPS, la jeune femme a couru un kilomètre à Saint-Brice contre une boucle de cinq kilomètres habituellement, et son parcours s'arrête au carrefour de trois routes de campagne.