DIRECT. Plus de trente ans après la découverte du corps de "la petite martyre de l'A10", ses parents ont été retrouvés et mis en examen

: Bonjour @cyclo-ecolo Dix ans après la découverte de la petite Inass en 1987, une ordonnance de non-lieu avait été rendue après des recherches infructueuses. Mais en 2007, la procureure de Blois, Joëlle Rieutort, avait ouvert une nouvelle information judiciaire afin de repousser la prescription, qui est de 20 ans pour les crimes (à compter du dernier acte de procédure). Il n'y a donc pas prescription dans cette affaire et les parents peuvent être poursuivis.

: Bonjour Catherine. Quel est la durée de la prescription pour les meurtres ? Les parents meurtriers et/ou complices risquent-ils réellement une peine ?

: Je suis très émue, et très heureuse, que cette petite fille ait retrouvé son identité et sa dignité. Elle est enterrée dans un village proche de chez moi et je pense à elle à chaque fois que je le traverse. Comme d'autres je dépose de temps en temps des fleurs sur sa tombe. J'ai une pensée pour les enquêteurs qui n'ont pas classé l'affaire et qui n'ont pas renoncé

: Le père a été écroué et la mère comparaissait encore devant le juge de la liberté et de la détention, a précisé le procureur dans sa conférence de presse.

: Les deux parents d'Inass ont été mis en examen, indique le procureur de Blois.

: En garde à vue, la mère a affirmé "ne plus avoir de souvenir, que sa fille n'était pas décédée". Devant le juge, sa version a évolué : elle a affirmé qu'elle était "elle-même victime de violences de la part de son époux, qu'elle pouvait être violente à l'égard d'Inass mais qu'elle n'était pas impliquée dans la mort de cette dernière", explique le procureur.

: Le couple a été déféré. S'agissant des faits, le père "a expliqué qu'il a vécu un enfer avec son épouse, que celle-ci était violente à son égard, comme à l'égard des trois filles, qu'il vivait sous la domination de sa femme, qu'un jour il est rentré chez lui et a trouvé le corps de sa fille", rapporte le procureur. "Au petit matin", Inass "emmaillotée" a été "abandonnée le long de l'A10". Se disant "lâche", le père a expliqué être alors être "parti vers le Maroc". Il ressent aujourd'hui un "soulagement".

: Inass a été "retrouvée morte le 11 août 1987 à Suèvres (Loir-et-Cher). Elle est la troisième d'une fratrie de sept enfants, qui compte trois filles et quatre garçons", indique le magistrat. "Les parents vivent séparés depuis 2010. Monsieur est âgé de 66 ans, madame de 64 ans". Ils avaient respectivement 31 ans et 29 ans au moment de la naissance d'Inass et 35 et 33 ans au moment de sa mort.

: Le procureur poursuit : "Inass a été inscrite dans une école maternelle mais jamais scolarisée. Elle était inscrite sur les passeports, sur les livrets de famille."

: "Inass est née le 3 juillet 1983 à Casablanca au Maroc, elle y a demeuré 18 mois avec sa grand-mère maternelle et elle a rejoint ses parents qui demeuraient dans la région parisienne à Puteaux", explique le procureur.

: Le procureur de Blois a commencé à s'exprimer sur l'arrestation des parents de la petite fille retrouvée morte, il y a trente-et-un ans, sur l'autoroute A10. Suivez notre direct.

"On ne doit jamais abandonner l'enquête et laisser un crime impuni quand il s'agit d'un mineur", a réagi sur franceinfo l'avocate Corinne Herrmann à propos des l'arrestation des parents de la fillette de 4 ans découverte morte en 1987 au bord de l'autoroute A10.









: Les parents de la petite fille dont le corps avait été découvert en 1987 sur l'autoroute A10 ont été présentés à un juge d'instruction à Blois (Loir-et-Cher). Aujourd'hui sexagénaires, les deux parents vivent séparés, l'un dans l'Aisne, l'autre dans les Hauts-de-Seine.

: Le corps de cette fillette avait été découvert par des agents d'entretien de l'autoroute dans un fossé, en août 1987. Il portait de nombreuses marques de violence. Personne n'avait jamais signalé la disparition de l'enfant et les enquêteurs n'étaient pas parvenus à l'identifier, ni à retrouver ses parents.

Près de 31 ans après la découverte du corps sans vie d'une petite fille en bordure de l'autoroute A10, ses parents ont enfin été identifiés et interpellés. C'est l'ADN du frère de la fillette, prélevé dans le cadre d'une autre affaire, qui a permis de les retrouver.



