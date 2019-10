DIRECT. Attaque de la mosquée de Bayonne : Emmanuel Macron condamne une "attaque odieuse" et s'engage à "protéger nos compatriotes de confession musulmane"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BAYONNE

Deux personnes ont été blessées par des coups de feu cet après-midi à la mosquée de Bayonne. Le tireur, Claude S., est âgé de 84 ans et est un ancien candidat FN aux élections départementales en 2015. Il a été interpellé. Voici ce que l'on sait de cette attaque.





Dans une lettre répondant aux 27 pays de l'Union européenne, le Premier ministre Boris Johnson demande aujourd'hui à l'UE d'exclure "un autre report après le 31 janvier". Le gouvernement présente aujourd'hui à la Chambre des communes une motion pour la tenue d'élections anticipées.

: "Je condamne avec fermeté l’attaque odieuse perpétrée devant la mosquée de Bayonne. J'adresse mes pensées aux victimes."



Emmanuel Macron a réagi à l'attaque à la mosquée de Bayonne, perpétrée par un ancien candidat aux départementales du Front national, qui a fait deux blessés graves.



: Bonsoir , nous avons quelques infos qui nous parviennent d'une source proche du dossier. Ces personnes sont âgées de 74 et 78 ans et ont été hospitalisées dans un état grave.

: Des nouvelles sur l'état de santé des deux blessés de Bayonne dans l'attentat à la mosquée ?

: "Avec le climat actuel de stigmatisation de l'islam et des musulmans, il ne faut pas s'étonner que de tels actes puissent arriver".



Il condamne également cet "acte criminel" et précise que l'inquiétude "est grande au sein de la communauté musulmane" de Bayonne, où un octogénaire, ancien candidat Front national (devenu Rassemblement national) aux élections départementales de 2015, a tenté aujourd'hui d'incendier la mosquée avant de viser et de blesser grièvement par des tirs deux septuagénaires qui l'avaient surpris.







: Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, se rend ce soir à Bayonne, après les tirs devant la mosquée qui ont fait deux blessés, selon nos informations.

: Le Rassemblement national "condamne avec la plus grande fermeté l'attaque de la mosquée de Bayonne". Le parti confirme que l'auteur des faits a été candidat "lors des élections départementales 2015 dans le département des Landes". Il précise aussi qu'à l'issue du scrutin, il avait été écarté de sa fédération départementale "pour avoir tenu des propos jugés contraires à l'esprit et à la ligne politique du Rassemblement national". Selon le RN, l'auteur des faits n'est plus adhérent du parti.

: Au premier tour des élections départementales de 2015, le binôme dont faisait partie le suspect interpellé avait récolté 18,24% des voix dans la commune de Saint-André-de-Seignanx, comme le précise les résultats publiés sur Le Monde.

: Sur CNews, l'élu RN Nicolas Bay confirme que le suspect était bien un ancien candidat du FN, comme le montre le journaliste David Perrotin sur Twitter. Il ajoute qu'il "avait quitté le parti en indiquant que les idées du FN ne lui correspondaient pas. C'est un extrémiste qui n'avait rien à faire dans nos rangs et qui est parti".

: Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, a réagi après l'attaque à Bayonne. C'est, selon elle, "un acte inqualifiable". Sur Twitter, elle demande la "sévérité la plus totale".

: Bonsoir @anonyme, effectivement vous avez raison. Le suspect interpellé, Claude S., 84 ans, est un retraité de l'Education nationale et également un ancien candidat du Front national pour les élections départementales de 2015, rapporte France Bleu Pays basque. C'est un tireur sportif et une bouteille de gaz et de l'essence ont été retrouvées dans son véhicule. Son passé de militaire est également confirmé, selon les propos d'une source proche de l'enquête à franceinfo.

: L'homme arrêté a été candidat aux départementales en 2015 sous l'étiquette du FN ? VRAI ?

Deux personnes ont été blessées par des coups de feu cet après-midi à la mosquée de Bayonne. Le tireur présumé a été interpellé.



: "Solidarité et soutien à la communauté musulmane dont je mesure le choc et l’effroi."



Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner réagit aux coups de feu tirés à la mosquée de Bayonne cet après-midi.

: "Le harcèlement contre les musulmans a produit son effet", "un fou a tiré." Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon réagit aux coups de feu tirés à la mosquée de Bayonne cet après-midi.

: Les deux hommes gravement blessés par balle sont "âgés de 74 et 78 ans". Ils ont été évacués vers le centre hospitalier de Bayonne. Deux cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP) ont été mises en place, une à l'hôpital de Bayonne et une autre sur place à la mosquée. Tous les détails dans notre article.

: On en sait plus sur les coups de feu qui ont retenti à la mosquée de Bayonne cet après-midi. Selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, tout a commencé à 15h20 quand "un homme a tenté d’incendier la porte de la mosquée". "Surpris dans sa tentative par deux personnes, l'homme leur a tiré dessus, apprend-on. L'individu, en repartant, a incendié un véhicule automobile." Il a été interpellé à son domicile dans les Landes.

: Sur Twitter, la police de Bayonne confirme à l'instant une intervention de police en cours, rue Joseph Latxague.







: Une personne a été interpellée mais nous n'avons pas de détails sur son profil. On ne sait pas non plus si les coups de feu ont eu lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de la mosquée. Nous vous tenons évidemment au courant.

: @anonyme : selon les toutes premières informations que France Télévisions a obtenues auprès de la police, deux personnes ont été blessées après des coups de feu tirés à la mosquée de Bayonne.





: Attentat à Bayonne à la mosquée ?