Deux-Sèvres : ce que l'on sait de la disparition de Marciano, 7 ans, à Niort

Le corps sans vie d'un enfant a été retrouvé dans la Sèvre, vendredi en fin de matinée, mais il n'a pas encore été formellement identifié.

Il a été vu pour la dernière fois dimanche 9 avril à Niort (Deux-Sèvres). Marciano, 7 ans, est activement recherché depuis six jours. Lundi, la police avait diffusé un appel à témoins pour retrouver cet enfant qui présente des troubles du spectre autistique. Une de ses chaussures avait été découverte au bord de la Sèvre. Vendredi 14 avril, le corps sans vie d'un enfant a été repêché dans la rivière, en fin de matinée, mais il n'a pas encore été formellement identifié, a appris franceinfo auprès du parquet. Voici ce que l'on sait de cette affaire.

Marciano a été vu pour la dernière fois au pied de son immeuble

Selon France 3 Nouvelle-Aquitaine, avant de disparaître, le petit garçon a été vu dimanche après-midi, vers 16 heures, alors qu'il jouait au pied de l'immeuble où habite sa famille, dans le quartier de la Tour Chabot, à Niort.

Marciano "est un enfant qui ne s'exprime pas et qui se cache", a précisé à l'AFP Julien Wattebled, procureur de la République à Niort.

Un appel à témoins lancé

Les premières recherches n'ayant rien donné, un appel à témoins a été lancé par la police dès lundi et une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante. Le message posté sur Twitter par la police précise que "l'enfant a disparu dimanche entre 14 et 18 heures" dans le "secteur Tour Chabot" mais que "les recherches s'étendent sur le secteur Port Boinot, CAC, et pré Leroy".

@policeNat79 recherche tout témoin susceptible de nous aider à retrouver Marciano NAISSO, 7 ans, autiste, vétu d'un jogging complet gris. L'enfant a disparu dimanche entre 14 et 18h secteur Tour Chabot mais les recherches s'étendent sur le secteur Port Boinot, CAC, et pré Leroy pic.twitter.com/4Ma9gQGnmP — Police nationale 79 (@PoliceNat79) April 11, 2023

"Alors qu'un premier témoignage faisait état qu'il portait des chaussures à crampons et un ballon de football, il est désormais établi qu'il était en réalité vêtu d'un jogging, d'un T-shirt et de claquettes", a fait savoir le procureur dans un communiqué. Toute personne qui verrait l'enfant ou en possession d'informations est invitée à contacter le commissariat de Niort au 05 49 28 72 00 ou à composer le 17. Selon France Bleu et France 2, des volontaires sont allés explorer d'autres secteurs et coller des affiches pour relayer l'appel à témoins et la photo de l'enfant.

👉 Marciano, un garçon âgé de sept ans atteint d'autisme, a disparu à Niort, dans les Deux-Sèvres, il y a trois jours. Dans l'après-midi du mercredi 12 avril, une battue a été organisée dans le quartier où il a été aperçu pour la dernière fois.



▶️ #JT13H pic.twitter.com/PIaIV7dc2e — Info France 2 (@infofrance2) April 13, 2023

Une sandale retrouvée au bord de la Sèvre niortaise

Mardi, en fin d'après-midi, une chaussure a été retrouvée au bord de la Sèvre dans le centre-ville de Niort. Selon le procureur de la République, cité par la Nouvelle République, "il a été confirmé que la chaussure retrouvée appartient bien à l'enfant disparu". Deux chiens ont aussi marqué un arrêt près d'une écluse.

"On n'a aucun élément laissant craindre un enlèvement, mais on vérifie, notamment sur les images" de vidéosurveillance, a précisé le magistrat auprès de l'AFP. "On concentre les efforts sur la Sèvre mais on cherche aussi en ville. (...) On a fait le tour des caves, pour voir s'il n'était pas caché ou pas perdu, on vérifie toutes les images de vidéoprotection", a ajouté Julien Wattebled.

Un corps d'enfant repêché dans la Sèvre

Au total, "123 effectifs de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers se relaient pour mener les recherches", précise le procureur dans un point de situation, jeudi, consulté par franceinfo. Les enquêteurs ont aussi fait appel à des équipes cynophiles, des drones et un hélicoptère muni d'une caméra thermique. Jeudi, les secours ont reçu le renfort de la Brigade nautique de La Rochelle, avec quatre plongeurs supplémentaires et un sondeur.

Après "une vaste enquête de voisinage et une opération de porte-à-porte", les enquêteurs de la sûreté urbaine "multiplient les auditions et vérifications, notamment via l'exploitation de l'ensemble des caméras de vidéoprotection de la ville de Niort et des enregistrements vidéo des commerces situés à proximité du lieu de disparition", détaille le procureur dans son communiqué. Vendredi, en fin de matinée, le corps sans vie d'un enfant a été retrouvé dans la Sèvre. Le procureur a demandé l'intervention d'un médecin légiste pour identifier la victime.