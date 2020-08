Deux personnes meurent dans l'incendie d'un immeuble au Havre

Le feu a pris samedi soir dans un vieux bâtiment du Havre. Un homme et une femme ont été retrouvés morts.

Un violent incendie a fait deux morts dans la nuit du vendredi 28 août au samedi 29 août au Havre (Seine-Maritime), rapporte France Bleu Normandie. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 7 heures du matin. Une cinquantaine de sapeurs et 26 engins ont été mobilisés pour venir à bout du feu, avec trois lances à incendie.

L'incendie s'est déclaré dans un vieil immeuble du Havre, rue Aristide Briand, ce samedi soir vers 20 heures. Les corps d'une femme et d'un homme ont été découverts dans les combles du bâtiment. Les opérations de déblaiement et de sécurisation des lieux ont duré jusqu'au petit matin vers 7 heures, à l'aide d'un drone et de caméras thermiques.

Un habitant et deux policiers ont été légèrement blessés, intoxiqués par les fumées, ainsi qu'un pompier qui a eu un coup de chaud. Cinq locataires ont été relogés par les services de la mairie, quatre autres ont trouvé une solution de repli par leurs propres moyens. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de cet incendie.