Deux hommes, impliqués dans une série de vols à main armée et séquestrations, ont été interpellés dans l'Eure, 31 000 euros de butin saisi

Les enquêteurs étaient sur leur piste depuis le 23 avril.

Deux hommes, impliqués dans une série de vols à main armée et séquestrations, ont été interpellé mercredi 27 mai dans l'Eure, a appris franceinfo jeudi 4 juin auprès de la gendarmerie nationale. 31 000 euros de butin ont été saisis. C'est une filature mise en place après le braquage, près de Rouen (Seine-Maritime), d'une bijouterie, que les deux malfaiteurs ont pu être interpellés.

Le 23 avril, un vol à main armée commis dans un supermarché des Yvelines met les enquêteurs sur la piste de cette équipe. Le visage dissimulé et porteurs d’une arme de poing et d’un taser, les deux malfaiteurs séquestrent sept employés ainsi que le vigile et dérobent 30 000 euros entreposés dans le coffre-fort avant de prendre la fuite.

Trahis par leur voiture

Les gendarmes de la Section de Recherches (SR) de Versailles et du groupement de gendarmerie des Yvelines font le rapprochement entre ce cambriolage et d'autres braquages similaires commis dans l’ouest parisien. Les enquêteurs identifient rapidement le véhicule utilisé par les malfaiteurs qu’ils localisent dans une propriété située en Île-de-France, et mettent en place un dispositif de surveillance. Le 27 mai en milieu d’après-midi, l’équipe de malfaiteurs pénètre dans une bijouterie près de Rouen. Ils attachent la gérante avec du ruban adhésif et lui couvrent le visage avec un vêtement. Les complices s'emparent de montres et de bijoux et repartent à bord de leur véhicule.

Avec l'appui de la SR de Rouen et du groupement de gendarmerie de Seine-Maritime, les gendarmes des Yvelines prennent en filature le véhicule des braqueurs. Ce sont les gendarmes du GIGN qui l’interceptent sur l’A13 dans le secteur d’Ailly (Eure). Les deux malfaiteurs sont interpellés. Leur butin, d’une valeur de 31 000 euros, est saisi. L'enquête doit permettre l'interpellation prochainement d'autres complices.