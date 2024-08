Deux frères meurent après une chute en montagne en Haute-Savoie

Les deux frères, âgés de 33 et 37 ans, étaient encordés à plus de 2 000 mètres d'altitude près du sommet de la Tournette, en Haute-Savoie.

Deux frères alpinistes sont morts après une chute d'au moins 200 mètres, près du sommet de la Tournette, en Haute-Savoie, mercredi 21 août, un peu après midi, rapporte France Bleu Pays de Savoie.

Au moment de l'accident, les deux hommes étaient encordés à plus de 2 000 mètres d'altitude. Les secouristes du PGHM et les sapeurs-pompiers ont pu récupérer les corps après trois heures d'intervention.

L'opération a été rendue compliquée par la météo venteuse et les chutes de pierres, a expliqué le PGHM d'Annecy à France Bleu Pays de Savoie. Les deux frères étaient âgés de 33 et 37 ans et habitaient en Savoie pour l'un, et en Haute-Savoie pour l'autre.