Deux frères écroués pour "meurtre" après une rixe mortelle dans les Alpes-Maritimes

Les deux suspects d'une rixe qui a fait un mort dimanche 1er septembre à Antibes ont été mis en examen pour "meurtre" et placés en détention provisoire, a appris France Bleu Azur auprès du parquet de Grasse mardi. Les hommes poursuivis par la justice sont deux frères âgés de 24 et 28 ans, ils nient les faits.

Dimanche, vers 5h du matin, la police et les secours sont intervenus pour interrompre une bagarre à Antibes et ont trouvé un homme gravement blessé par arme blanche. "Malgré les soins prodigués par les sapeurs-pompiers, la victime décédait", indique le parquet de Grasse.

Les suspects nient l'usage d'une arme blanche

Un peu plus tard dans la matinée de dimanche, à 7h15, la police a interpellé deux frères, de 24 et 28 ans, "connus des services de police et de la justice", ajoute le ministère public. Lors de leur garde à vue, les suspects ont reconnu avoir réagi à "une agression quelques minutes auparavant" et "avoir porté des coups de poing et de pied à la victime, sans admettre avoir fait usage d'une arme blanche".

Les deux principaux suspects sont sortis de garde à vue mardi et ont été présentés au parquet de Grasse. Ils ont été mis en examen pour "meurtre" et placés en détention provisoire. Un juge a aussi été saisi pour une information judiciaire contre X, pour "violences volontaires en réunion sans incapacité totale de travail", à propos d'une autre rixe "le soir des faits".