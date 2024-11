Un réseau familial de trafic de stupéfiants démantelés dans les Bouches-du-Rhône

Neuf personnes, impliquées dans un trafic familial de stupéfiants, ont été déférées au parquet de Marseille, rapporte vendredi 15 novembre France Bleu Provence. Âgées de 15 à 49 ans, ces neuf personnes d'une même famille, ont été arrêtées mardi par près de 90 gendarmes.

Ce réseau familial s'approvisionnait régulièrement dans les quartiers nord de Marseille et revendait les stupéfiants, du cannabis et de la cocaïne, à Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Lors des perquisitions, des armes, près de 7 000 euros en espèces et quatre voitures, estimées à une valeur totale de plus de 20 000 euros, ont été retrouvés.

Après 72 heures de garde à vue, quatre des neuf suspects sont jugés en comparution immédiate. Trois autres vont comparaître "sur reconnaissance préalable de culpabilité". Les mineurs seront présentés à un juge. Ils seront placés en détention provisoire ou placés sous contrôle judiciaire jusqu'à leur jugement par le tribunal pour enfants.

Une trentaine de consommateurs réguliers ont été identifiés par la brigade de recherches d'Aubagne et de la brigade locale, à Aubagne, La Ciotat, Cassis et Carnoux-en-Provence. Vingt-deux devront répondre d'usage illicite de stupéfiants devant la juridiction marseillaise en mars 2025.