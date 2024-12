Plus de 100 personnes ont été mises en examen depuis le 1er octobre, en lien avec le gang marseillais de narcotrafiquants DZ Mafia

Cent-dix-neuf personnes ont été interpellées, dont plus de 100 mises en examen, depuis le 1er octobre en lien avec le gang marseillais de narcotrafiquants DZ Mafia, ont annoncé la police et le parquet marseillais, samedi 7 décembre. Lors d'une conférence de presse, le procureur de Marseille Nicolas Bessone a notamment fait état de "commanditaires communs" dans deux affaires récentes : l'attaque visant un véhicule dans lequel aurait dû se trouver le rappeur SCH, dont l'un des proches avait été tué, le 26 août à la sortie d'une discothèque de la Grande Motte (Hérault) et une extorsion de fonds visant le propriétaire d'une boîte de nuit et d'un restaurant et de commerces marseillais. Nicolas Bessone a rapporté que 44 personnes ont été mises en examen, dont 31 ont été placées en détention provisoire et 13 sous contrôle judiciaire, dans ces deux affaires "emblématiques".

Il a également souligné que ces affaires marquaient "l'extension du domaine d'activité de cette organisation criminelle" au-delà du trafic de drogues et avaient permis de démontrer ses liens avec le "banditisme traditionnel" ainsi que sa "capacité à se projeter" au-delà de sa région d'origine.

"Nous avons des résultats"

Au total, depuis le 1er octobre, huit affaires ont permis d'interpeller 119 personnes, dont 73 ont été placées en détention provisoire et 33 sous contrôle judiciaire, a précisé le patron du Service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ13), Philippe Frizon. "Les problèmes ne seront pas réglés demain matin, mais nous avons des résultats", s'est félicité le procureur. Il a confirmé qu'une des figures présumées de la DZ Mafia déjà en détention était apparemment impliquée dans les récentes menaces de mort contre la directrice de la prison marseillaise des Baumettes et un de ses adjoints.