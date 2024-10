Narcotrafic à Marseille : 11 membres présumés de la DZ Mafia interpellés dans une enquête sur un double meurtre

11 membres présumés de la DZ Mafia, principal groupe de trafiquants de drogue à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, ont été interpellés lundi 14 octobre dans le cadre d'une enquête sur un double meurtre lié au narcotrafic. Que sait-on des suspects et de leurs rôles respectifs dans ces assassinats ?

Derrière les murs de l'Hôtel de police de Marseille (Bouches-du-Rhône), les gardes à vue se poursuivent dans l'enquête sur un double meurtre lié au trafic de drogue. Les faits remontent au soir du 11 novembre 2023, sur le parking d'un restaurant McDonald's des quartiers nord. Une voiture stationnée, avec à bord cinq personnes, est prise pour cible par des individus dans un autre véhicule. La fusillade a fait deux morts et trois blessés.



Des suspects âgés de 18 à 24 ans

Après un an d'enquête, la police judiciaire a lancé lundi 14 octobre un coup de filet dans les rangs de la DZ Mafia, principal groupe de trafiquants de drogue à Marseille. Huit hommes et trois femmes ont été placés en garde à vue. Tous ont entre 18 et 24 ans. Ils sont suspectés d'avoir pris part au commando, au soutien logistique, ou simplement d'avoir été des sachants, au courant du projet sans y avoir participé. Ces 11 membres présumés de la DZ Mafia ont été interpellés dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans le Var, les Pyrénées-Orientales et le Nord.



