Marseille : un policier traîné sur une centaine de mètres lors d'un contrôle routier

En pleine interpellation, un jeune homme de 22 ans a démarré son véhicule alors qu'un policier était en train de lui mettre les menottes.

A Marseille, un policier a été traîné sur une centaine de mètres, mardi 5 novembre, lors d'un contrôle, rapporte France Bleu Provence. Le policier, un agent expérimenté, se dit très choqué. Il a été griffé au dos et souffre de plusieurs traumatismes aux chevilles et aux hanches. Ces blessures lui valent 10 jours d'ITT. Le conducteur, un jeune homme de 22 ans, est toujours en garde à vue, dans l'attente d'être présenté à un juge.

Mardi, deux motards de la compagnie de sécurité routière interpellent un jeune conducteur de 22 ans, près de la gare Saint-Charles, à Marseille. Recherché pour trafic de stupéfiants, l'homme essaie de s'enfuir pour éviter l'interpellation. Mais l'un des agents s'avance et menotte le poignet du conducteur au volant. Le jeune homme hurle : "Laisse tomber, je vais en prendre pour dix ans". Il redémarre sa voiture et accélère. Le policier a le torse bloqué entre le volant et le conducteur, et les jambes à l'extérieur du véhicule. Pris au piège, il ne peut pas se dégager.

Le conducteur a avancé sur une centaine de mètres avant d'être stoppé par un tour de force du policier. Des renforts sont arrivés et l'ont immédiatement placé en garde à vue.