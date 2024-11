Marseille : la stratégie de la DZ Mafia pour régner sur le narcotrafic phocéen

Groupe criminel en pleine ascension à Marseille (Bouches-du-Rhône), la DZ Mafia tente de consolider son influence avec une stratégie bien rodée. Reportage sur le nouveau pilier du narcotrafic phocéen.

C'est un gang marseillais qui plane comme une ombre malveillante sur la cité phocéenne : la DZ Mafia. Ses narcotrafiquants, de plus en plus structurés, embrigadent les plus jeunes et imposent leur violence dans certains quartiers. L'organisation est-elle en train de devenir un puissant cartel à la française hors de contrôle ? Dans la guerre à laquelle se livrent les trafiquants marseillais, la DZ Mafia s'est imposée comme le groupe criminel le plus puissant depuis plus d'un an.

Une expansion réfléchie

Le groupe tente désormais de bâtir un réseau toujours plus étendu. Établie dans l'agglomération marseillaise mais régulièrement affaiblie par les arrestations et les perquisitions policières, la DZ Mafia étend son influence autour de la vallée du Rhône. De Marseille (Bouches-du-Rhône) à Avignon (Vaucluse), en passant par Valence (Drôme) plus au nord, elle vise désormais les villes de Saint-Étienne (Loire) et de Lyon (Rhône). Certains de ses membres seraient même installés en Belgique.

Leur stratégie ? Une expansion dans des villes plus modestes pour échapper à la police : "Les chefs de la DZ Mafia pensent à raison que c'est peut-être plus facile de s'implanter dans des villes moyennes que dans des grosses cités qui sont très surveillées par les services de police", explique Denis Trassero, journaliste spécialiste de ces réseaux criminels.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.