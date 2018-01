Créteil : des inscriptions antisémites sur la devanture des magasins Hyper Cacher et Promo Stock

Des tags antisémites ont été découverts sur la devanture des magasins Hyper Cacher et Promo Stock de Créteil (Val-de-Marne), mercredi 3 janvier. Le même genre d'inscriptions ont été retrouvées sur la porte d’accès d’un immeuble du 14e arrondissement de Paris, où vivent des personnes de confession juive. Celles-ci étaient "directement visées", selon le ministre de l’Intérieur, qui "condamne fermement ces actes" dans un communiqué.

Selon Le Parisien, cinq grandes croix gammées, tracées à la bombe rouge sur les rideaux métalliques, ont été découvertes par les deux commerçants de Créteil mercredi matin. Contacté par franceinfo, Aziz, propriétaire du magasin Promo Stock raconte avoir découvert les croix gammées vers 8 heures du matin avec son collègue de l'Hyper Cacher.

On était choqué. On les voyait de loin. Elles sont grandes, en plus, et de couleur rouge. Aziz, propriétaire du Promo Stock à franceinfo

L'homme, qui ira porter plainte contre X jeudi au commissariat, explique ne "plus se sentir en sécurité" dans le centre commercial où la délinquance sévit depuis longtemps. "On ne peut pas savoir qui est derrière mais les croix gammées, ça renvoie directement à de l'antisémitisme. Et puis nos magasins sont spécialisés dans l'alimentation casher, ils savent très bien que l'on est des magasins de la communauté", ajoute-t-il.

Dans son communiqué, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a tenu "à adresser son soutien aux résidents visés par cette attaque ainsi qu’à la communauté juive de France". Il "souhaite que tout soit mis en œuvre pour identifier les auteurs afin qu’ils aient à en rendre compte devant la justice".